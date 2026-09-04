Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Motokros heyecanı başladı! Motor tutkunları Afyonkarahisar'da buluşuyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Motokros heyecanı başladı! Motor tutkunları Afyonkarahisar'da buluşuyor
Fotoğraf Başlığı Motokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor

Dünyanın en önemli motokros yarışmalarından MXGP Türkiye, 4-6 Eylül 2026 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştiriliyor. Şampiyona, 180 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşarak uluslararası bir gösteri olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye, bu yıl 9. kez Afyonkarahisar’da yarış tutkunlarıyla buluşuyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde 4-6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek MXGP Türkiye, Cumhuriyet tarihinde uluslararası alanda en istikrarlı şekilde düzenlenen motor sporları organizasyonlarından biri olma özelliğini sürdürüyor.

Dünyanın en başarılı motokros sporcularını Afyonkarahisar’da buluşturan organizasyon, 180 ülkede potansiyel 3,5 milyar izleyiciye ulaşacak. Küresel yayın ağı ile Türkiye’nin spor turizmi ve uluslararası tanıtımına milyarlarca liralık katkı sağlayan MXGP Türkiye, aynı zamanda ülkemizin motosiklet sporlarındaki güçlü konumunu dünyaya bir kez daha gösterecek.

MXGP Türkiye’de bu yıl Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Macaristan, Norveç, Slovenya, Şili ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenden sporcular mücadele edecek.

Motokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor
Başlık ResmiMotokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor

BAKAN BAK'TAN DESTEK

MXGP Türkiye’nin dokuzuncu kez Türkiye’de düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Bakan Bak, dünyanın en iyi motokros sporcularının Afyonkarahisar’da buluşacağını belirterek, organizasyon için Türkiye’ye gelen tüm konukları selamladı.

Türkiye’nin büyük uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda köklü bir deneyime sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bak, “Ülkemiz, güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle bu büyük şampiyonayı başarıyla gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığına dikkat çeken Bakan Bak, “Uluslararası organizasyon denilince akıllara hep rekabet gelir ancak sporun özünde centilmenlik ve dostluk vardır. Bu büyük organizasyonun, yalnızca spor alanında değil; dostluğa ve spor tutkusunun yaygınlaştırılmasına katkı sunmasını diliyorum” dedi

Motokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor
Başlık ResmiMotokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor

Dünya ve Avrupa şampiyonalarının farklı kategorilerinde gerçekleşecek yarışlarda, Türk sporcular da mücadele ederek ülkemizin motosiklet sporunun uluslararası arenadaki gelişimini ortaya koyacak. MXGP’de Yiğit Ali Selek, Mustafa Resul Kurtuluş, Avrupa EMX125 Şampiyonasında Deniz Karahan ve Avrupa EMX250 Şampiyonasında da Irmak Yıldırım ülkemiz adına start alacak.

MXGP Türkiye kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası EMX250 ve EMX125 kategorilerinde nefes kesen yarışlar gerçekleştirilecek.

Motokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor
Başlık ResmiMotokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor
Motokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor
Başlık ResmiMotokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
'Davutoğlu seçilmiş son Başbakan' ifadesine tepki
'BİM' SORUŞTURMASINDA KARAR!
'BİM' SORUŞTURMASINDA KARAR!
İşte market zincirinin ödeyeceği ceza
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
Okan Buruk'tan Sane kararı
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
Okullar açılmadan önce fiyat artışı dikkat çekti
EV SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ
EV SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ
Üçüncü kez tayfun vurdu, ülke sele teslim!
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
AK Parti ile anılan Cemil Tugay'dan dikkat çeken hamle
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
Başkan 'Yabancı olacak' demişti
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
Araç motorlarının içine şeker dökmüşler!
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Aile sırrını anlatmanın bedeli ağır oldu!
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
Yeni furya yolda! Yapay zekâyla 3 ayda vizyonda
ENDİŞEYE MAHAL YOK
ENDİŞEYE MAHAL YOK
UEFA soruşturmasında emsal detayı
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
10 gemicinin kaybolduğu faciada kahreden detay!
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
Terörsüz Türkiye’nin iletişim cephesi
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
Denizcilerin 'Uyku uyuyamayacağız' dediği tehlike
81 İLE TEFTİŞ VAR!
81 İLE TEFTİŞ VAR!
İki bakanlık devreye girdi, müfettişler yola çıktı
İRAN'A BİR DARBE DAHA
İRAN'A BİR DARBE DAHA
AB, ABD’nin yaptırım operasyonuna resmen katıldı
2 KAPTAN TUTUKLANDI
2 KAPTAN TUTUKLANDI
Marmara'daki gemi kazasında yeni gelişme
POLİSE ATEŞ AÇTI!
POLİSE ATEŞ AÇTI!
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda sıcak dakikalar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray'a 5 yıl sonra böyle veda etti: Artık sona gelindi!
G.Saray'a böyle veda etti: Artık sona gelindi
Kaydet
Atina ne yapacağını şaşırdı: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımları durdurulamayınca panikle AB kapısına koştular
Atina ne yapacağını şaşırdı!
Kaydet
Togg’dan Eylül kampanyası! 1,5 milyon TL’ye kadar sıfır faiz imkanı
Togg’dan Eylül kampanyası!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.