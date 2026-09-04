Motokros heyecanı başladı! Motor tutkunları Afyonkarahisar'da buluşuyor

Dünyanın en önemli motokros yarışmalarından MXGP Türkiye, 4-6 Eylül 2026 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştiriliyor. Şampiyona, 180 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşarak uluslararası bir gösteri olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye, bu yıl 9. kez Afyonkarahisar’da yarış tutkunlarıyla buluşuyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde 4-6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek MXGP Türkiye, Cumhuriyet tarihinde uluslararası alanda en istikrarlı şekilde düzenlenen motor sporları organizasyonlarından biri olma özelliğini sürdürüyor.

Dünyanın en başarılı motokros sporcularını Afyonkarahisar’da buluşturan organizasyon, 180 ülkede potansiyel 3,5 milyar izleyiciye ulaşacak. Küresel yayın ağı ile Türkiye’nin spor turizmi ve uluslararası tanıtımına milyarlarca liralık katkı sağlayan MXGP Türkiye, aynı zamanda ülkemizin motosiklet sporlarındaki güçlü konumunu dünyaya bir kez daha gösterecek.

MXGP Türkiye’de bu yıl Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Macaristan, Norveç, Slovenya, Şili ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenden sporcular mücadele edecek.

Motokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor

BAKAN BAK'TAN DESTEK

MXGP Türkiye’nin dokuzuncu kez Türkiye’de düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Bakan Bak, dünyanın en iyi motokros sporcularının Afyonkarahisar’da buluşacağını belirterek, organizasyon için Türkiye’ye gelen tüm konukları selamladı.

Türkiye’nin büyük uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda köklü bir deneyime sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bak, “Ülkemiz, güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle bu büyük şampiyonayı başarıyla gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığına dikkat çeken Bakan Bak, “Uluslararası organizasyon denilince akıllara hep rekabet gelir ancak sporun özünde centilmenlik ve dostluk vardır. Bu büyük organizasyonun, yalnızca spor alanında değil; dostluğa ve spor tutkusunun yaygınlaştırılmasına katkı sunmasını diliyorum” dedi

Motokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor

Dünya ve Avrupa şampiyonalarının farklı kategorilerinde gerçekleşecek yarışlarda, Türk sporcular da mücadele ederek ülkemizin motosiklet sporunun uluslararası arenadaki gelişimini ortaya koyacak. MXGP’de Yiğit Ali Selek, Mustafa Resul Kurtuluş, Avrupa EMX125 Şampiyonasında Deniz Karahan ve Avrupa EMX250 Şampiyonasında da Irmak Yıldırım ülkemiz adına start alacak.

MXGP Türkiye kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası EMX250 ve EMX125 kategorilerinde nefes kesen yarışlar gerçekleştirilecek.

Motokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor

Motokros rekabeti Türkiyeye taşındı! Motor tutkunları Afyonkarahisarda buluşuyor

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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