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Müfettişler yola çıkıyor! 81 şehre köpek teftişi

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Müfettişler yola çıkıyor! 81 şehre köpek teftişi

İçişleri ve Tarım bakanlıkları bütün illerde sokak köpeği denetimi yapacak. Müfettişler, eylül boyunca gezip rapor hazırlayacak. Mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek. Şimdiye kadar sokak köpeklerinin yüzde 97’sinin toplandığı belirtiliyor.

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Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı sokak köpekleri için 81 ile müfettiş gönderecek. Eylül ayı boyunca sahada görev yapacak olan müfettişler, 81 ildeki sahipsiz hayvanların toplanıp toplanmadığını denetleyecek.

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MEVZUATA AYKIRI HAREKET EDEN BÖLGELER BELİRLENECEK

Edinilen bilgilere göre, iki bakanlık ortak bir denetim mekanizması oluşturarak, valilikler, büyükşehirler, il ve ilçe belediyeleri ile il özel idareleri yerinde denetleyecek. Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara’ya raporlayacak. İhmal ve aksayan yönler tespit edilerek, mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek.

Müfettişler yola çıkıyor! 81 şehre köpek teftişi
Başlık ResmiMüfettişler yola çıkıyor! 81 şehre köpek teftişi

BARINAKLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konu ile ilgili yaptığı son açıklamasında yıl sonuna kadar sahipsiz hayvan meselesinin çözüme kavuşacağının sözünü vermişti. Şimdiye kadar sokak köpeklerinin yüzde 97’sinin toplandığı öğrenilirken, denetim ekiplerinin bazı illerden gelen şikâyetler doğrultusunda kurulduğu belirtildi. Öte yandan bu süreçte, bütün barınakların gözden geçirilerek, hayvanların usulüne uygun toplanıp toplanmadığı, kısırlaştırma ve tedavilerinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığı ve hayvan refahının sağlanıp sağlanmadığının kontrol edileceği öğrenildi.

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