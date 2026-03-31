Bilecik Bozüyük’teki belediye barınağından gelen görüntüler vahşeti gözler önüne serdi. Birçok kedi ve köpeğin ölü bulunduğu, açlıktan birbirini yediği tesiste yapılan son incelemede hayvanlara verilen ilaçların da son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindesinde Düzdağ yolu üzerindeki "Doğal Yaşam Alanı" ölüm barınağına dönüştü.

Dün çekilen görüntülerde hayvanların aç, bitkin ve suların içilemeyecek kadar pis olduğu ve açlıktan birbirlerini yedikleri görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Barınak değil 'işkence' kampı: Bozüyük’teki vahşette 'ilaç' skandalı da ortaya çıktı

İNCELEMELER KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yaşanan olaylar sonrası Bilecik Valiliği konuya ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Yaşanan olaylar sonrasında yapılan incelemede, yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 6 köpeğin kapalı bir alana alındığı ve yine yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 1 kedi tespit edildiği öğrenildi.

Ayrıca barınakta hayvanlar için kullanılan çoğu ilacın tarihinin geçtiği ortaya çıktı.

