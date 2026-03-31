İhlas Haber Ajansı
Barınak değil 'işkence' kampı: Bozüyük’teki vahşette 'ilaç' skandalı da ortaya çıktı
Bilecik Bozüyük’teki belediye barınağından gelen görüntüler vahşeti gözler önüne serdi. Birçok kedi ve köpeğin ölü bulunduğu, açlıktan birbirini yediği tesiste yapılan son incelemede hayvanlara verilen ilaçların da son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı.
51 dk önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir doğal yaşam alanında hayvanların kötü koşullarda ölmesi üzerine inceleme başlatıldı.
- Hayvanların aç, bitkin ve sularının pis olduğu, hatta birbirlerini yedikleri görüntüler tepki topladı.
- Yapılan incelemede, yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 6 köpek ve 1 kedi tespit edildi.
- Barınaktaki hayvan ilaçlarının çoğunun tarihinin geçtiği belirlendi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesindesinde Düzdağ yolu üzerindeki "Doğal Yaşam Alanı" ölüm barınağına dönüştü.
Dün çekilen görüntülerde hayvanların aç, bitkin ve suların içilemeyecek kadar pis olduğu ve açlıktan birbirlerini yedikleri görüntüler büyük tepki toplamıştı.
İNCELEMELER KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Yaşanan olaylar sonrası Bilecik Valiliği konuya ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığını açıklamıştı.
Yaşanan olaylar sonrasında yapılan incelemede, yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 6 köpeğin kapalı bir alana alındığı ve yine yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 1 kedi tespit edildiği öğrenildi.
Ayrıca barınakta hayvanlar için kullanılan çoğu ilacın tarihinin geçtiği ortaya çıktı.
