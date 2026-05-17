Yeni haftada piyasaları neler bekliyor? Altında ana yön yukarı!
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Ferman, katıldığı canlı yayında küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.
ABD basınının "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik her an bir savaş kararı alabileceği" iddialarının gölgesinde piyasaların tedirgin bir haftaya başladığını belirten Ferman, küresel ve yerel ölçekte dikkat çekici öngörülerde bulundu.
ABD-ÇİN ZİRVESİ VE İRAN’IN YALNIZLIĞI
Geçtiğimiz haftanın en önemli küresel dinamiğinin ABD ve Çin arasında gerçekleşen zirve olduğunu vurgulayan Ferman, bu görüşmede İran meselesinin beklendiği kadar ön planda yer almadığını ifade etti.
Çin'in daha çok ticaret politikaları ve Tayvan meselesine odaklandığını belirten Ferman, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bir alternatif okumayla İran'a yardımcı olmayan, bir parça 'bekle gör' politikası izleyen bir Çin profili karşımıza çıkıyor.
İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bazı koşulların geçerli olacağını söyledi. Ama İran'ın da hareket alanının daraldığı, özellikle Çin'in açık ve net İran'la ilgili konulara sonuçta bir ifadede bile bulunmaması dikkat çekti. Demek ki İran şu an itibariyle bir parça, tırnak içinde, yalnız kaldı."
Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ferman, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Uzman ismin açıklaması şöyle:
"Dolar fiyatları ve Amerikan borçlanma tahvillerinde rekor bir yükselme oldu. 30 yıllık Amerikan tahvillerinde yüzde 5'i aşan bir faiz oranı gördük ve Fed'in de sene sonuna kadar faizi indirmeyeceği öngörülüyor.
Bu ne anlama geliyor? Altın üzerinde baskı artıyor. Riskler ve söylenceler petrol fiyatlarını yukarıya taşıyınca, nitekim Amerikan petrolü 105 doların üstünü tekrar test etti. Bu da altında aşağı yönlü bir baskılanmaya neden oluyor"
ALTINDA UZUN VADELİ YÖN DEĞİŞMEDİ
Yeni haftayı değerlendiren Ferman, kısa vadede altın ve gümüşte bir parça gerileme yaşansa da uzun vadede altındaki yükseliş trendinin korunduğunu ifade etti.
Ferman, küresel ons ve yurt içi gram altın beklentilerini şu sözlerle paylaştı:
"Hafta açılırken dünyada ons altın fiyatları 4.500 doların üzerinde tutunmaya çalışacak. Türkiye'de de 7.000 liralarda tutunmaya çalışılan bir gram fiyatı görüyoruz. Haftanın ortasına kadar altında önemli bir yukarı yönlü hareket beklenmiyor. Ancak bazı yeni öngörüler sene sonu ons fiyatını 8.000 dolar olarak ifade edebiliyor. Dolayısıyla altında istikamet değişmedi, ana yön yukarı."
BORSA, DOLAR, GÜMÜŞ
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'ya yükseltmesinin ardından vatandaşın altına olan ilgisinin sürdüğünü belirten Ferman, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde iç piyasada farklı bir dinamik yaşanabileceğini ifade etti ve şunları söyledi:
"Vatandaşın nakit ihtiyacı, uzun tatil ve kurban vecibesini yerine getirmek dolayısıyla altında yön daha fazla satışa, paraya dönmeye yönelik olabilir. Bayram öncesinde 7.000 lirayı tutturan bir altın, daha sonra yaz aylarında yukarı yönlü gelişebilir.
Dolarda yön yukarı yönlüdür. Gümüşte çok dikkat etmek lazım.
Borsada da özellikle hafta sonundaki bir temerrüt ödemedeki aksaklık dolayısıyla bilhassa fon ve borsalarda uzman görüşlere riayet edilmesinde fayda var. Uzun tatilde de 10 günlük mevduat TL gene bir opsiyon olarak karşımıza çıkıyor"