ABD basınının " ABD ve İsrail'in İran'a yönelik her an bir savaş kararı alabileceği" iddialarının gölgesinde piyasaların tedirgin bir haftaya başladığını belirten Ferman, küresel ve yerel ölçekte dikkat çekici öngörülerde bulundu.

Geçtiğimiz haftanın en önemli küresel dinamiğinin ABD ve Çin arasında gerçekleşen zirve olduğunu vurgulayan Ferman, bu görüşmede İran meselesinin beklendiği kadar ön planda yer almadığını ifade etti.

İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bazı koşulların geçerli olacağını söyledi. Ama İran'ın da hareket alanının daraldığı, özellikle Çin'in açık ve net İran'la ilgili konulara sonuçta bir ifadede bile bulunmaması dikkat çekti. Demek ki İran şu an itibariyle bir parça, tırnak içinde, yalnız kaldı."

"Bir alternatif okumayla İran'a yardımcı olmayan, bir parça 'bekle gör' politikası izleyen bir Çin profili karşımıza çıkıyor.

Çin'in daha çok ticaret politikaları ve Tayvan meselesine odaklandığını belirten Ferman, şu değerlendirmeyi yaptı:

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ferman, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Uzman ismin açıklaması şöyle:

"Dolar fiyatları ve Amerikan borçlanma tahvillerinde rekor bir yükselme oldu. 30 yıllık Amerikan tahvillerinde yüzde 5'i aşan bir faiz oranı gördük ve Fed'in de sene sonuna kadar faizi indirmeyeceği öngörülüyor.

Bu ne anlama geliyor? Altın üzerinde baskı artıyor. Riskler ve söylenceler petrol fiyatlarını yukarıya taşıyınca, nitekim Amerikan petrolü 105 doların üstünü tekrar test etti. Bu da altında aşağı yönlü bir baskılanmaya neden oluyor"