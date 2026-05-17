Beşiktaş’ta kalma teklifini reddederek kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen El Bilal Toure’ye Süper Lig’den sürpriz talip çıktı. Ernest Muçi transferinin ardından rotasını yeniden siyah-beyazlılara çeviren Trabzonspor, Malili yıldız için Atalanta ile resmi temaslara başladı.

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı. Sezonu 3. sırada noktalayan ve gelecek sezonun kadro yapılanmasına hız veren Trabzonspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren El Bilal Toure’yi gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ İSTEDİ ANCAK OYUNCU AVRUPAYI SEÇTİ

Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'dan 3.3 milyon Euro bedelle ve şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki Malili kanat forvet için siyah-beyazlı yönetim harekete geçmişti. Beşiktaş, sezonun sona ermesiyle birlikte 15 milyon Euro'luk opsiyonu kullanarak oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu. Ancak El Bilal Toure, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek siyah-beyazlı yönetimin kalma teklifini geri çevirdi.

Önceliğini İtalya, Fransa ya da Almanya ligleri olarak belirleyen Toure, ligin son haftasındaki Çaykur Rizespor maçının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir veda paylaşımı yaptı. Toure paylaşımında, "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR; ATALANTA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yaşanan bu gelişmenin ardından, daha önce Beşiktaş'tan kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi'nin bonservisini alarak sezonun ilk transferini gerçekleştiren Trabzonspor, El Bilal Toure için devreye girdi. Malili oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Atalanta, 2028 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcuyu yeniden kiralamak yerine bonservisiyle göndermeye sıcak bakıyor. Karadeniz ekibi, İtalyan kulübüyle transfer şartlarını görüşmek üzere resmi temaslara başladı.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon toplam 26 resmi maça çıkan El Bilal Toure, takımına 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

