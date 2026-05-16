Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık performansı! İşte kazandıran ve kaybettirenler
Yatırım fonları haftayı sınırlı değer kaybıyla, BES fonları ise sınırlı yükselişle kapattı. Bu hafta yatırım fonları arasında en çok kazandıran "Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon", en çok kaybettiren ise "Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon" oldu. En çok kazandıran emeklilik fonu "Katılım Emeklilik Ve Hayat AŞ gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu", haftanın tek kaybettiren emeklilik fonu ise "Allİanz Yaşam Ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu" olarak kayıtlara geçti. İşte fonların haftalık performansı...
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken BES fonları yüzde 0,10 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,16 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken en fazla değer kaybeden kategori yüzde 0,58 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,08 ile "Katılım" fonlarında görülürken en fazla değer kaybeden kategori yüzde 2,02 ile "Endeks" fonları olarak kayıtlara geçti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|HAFTALIK YATIRIM FONLARI
|Yatırım Fonları
|-0,03
|1332
|657
|Borsa Yatırım Fonları
|-0,58
|10
|20
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,14
|59
|26
|Fon Sepeti Fonları
|1,16
|72
|18
|Hisse Senedi Fonları
|-0,34
|69
|109
|Karma ve Değişken Fonlar
|0,43
|105
|62
|Katılım Fonları
|0,79
|76
|16
|Kıymetli Maden Fonları
|-0,56
|2
|24
|Para Piyasası Fonları
|0,73
|79
|0
|Serbest Fon
|-0,23
|870
|402
|HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI
|Emeklilik Fonları
|0,10
|198
|195
|Başlangıç Fonları
|0,71
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|-0,42
|7
|36
|Değişken
|0,13
|63
|61
|Devlet Katkısı
|-1,24
|0
|12
|Endeks
|-2,02
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|0,99
|15
|8
|Hisse Senedi
|-0,31
|13
|25
|Karma
|-0,01
|6
|4
|Katılım
|1,08
|42
|2
|Kıymetli Madenler
|-0,55
|2
|16
|OKS Katılım
|0,67
|24
|0
|OKS Standart
|-0,55
|0
|10
|Para Piyasası
|0,69
|13
|0
|Standart
|-0,87
|0
|13
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-0,16
|1
|2
EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 53,22 yükselişle Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Katılım Emeklilik Ve Hayat AŞ gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,71'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR
|HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|20,533947
|53,22
|PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,245026
|24,80
|BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,441207
|22,51
|A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,36116
|21,13
|PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|7,991528
|14,45
|MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,254129
|13,70
|INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
|97,975742
|13,35
|ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|8,379254
|13,16
|ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,870968
|13,14
|ONE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,469643
|12,67
|EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,020316
|8,71
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,587006
|7,71
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,017592
|7,63
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,027445
|5,22
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,021241
|4,21
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,144891
|3,55
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,018311
|3,30
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,328447
|3,14
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,434378
|3,02
|ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,064656
|2,73
EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 51,47'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.
Allİanz Yaşam Ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,9 azalışla bu haftanın tek kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|YATIRIM FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER
|YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|5,929916
|-51,47
|PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,046809
|-49,44
|PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,43869
|-49,08
|ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,138907
|-36,64
|PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,503523
|-33,22
|PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,476436
|-32,64
|PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|5,473549
|-26,75
|GARANTİ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|19,434877
|-24,96
|MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,360961
|-24,87
|BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,106027
|-24,19
|EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,579884
|-2,90
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,013815
|-2,43
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,015044
|-2,38
|VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,093816
|-2,38
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,154751
|-2,08
|VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,299933
|-1,93
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,293888
|-1,73
|VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,9245
|-1,71
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,714264
|-1,59
|ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|2,475755
|-1,56