Yatırım fonları haftayı sınırlı değer kaybıyla, BES fonları ise sınırlı yükselişle kapattı. Bu hafta yatırım fonları arasında en çok kazandıran "Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon", en çok kaybettiren ise "Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon" oldu. En çok kazandıran emeklilik fonu "Katılım Emeklilik Ve Hayat AŞ gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu", haftanın tek kaybettiren emeklilik fonu ise "Allİanz Yaşam Ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu" olarak kayıtlara geçti. İşte fonların haftalık performansı...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken BES fonları yüzde 0,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,16 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken en fazla değer kaybeden kategori yüzde 0,58 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,08 ile "Katılım" fonlarında görülürken en fazla değer kaybeden kategori yüzde 2,02 ile "Endeks" fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI Yatırım Fonları -0,03 1332 657 Borsa Yatırım Fonları -0,58 10 20 Borçlanma Araçları Fonları 0,14 59 26 Fon Sepeti Fonları 1,16 72 18 Hisse Senedi Fonları -0,34 69 109 Karma ve Değişken Fonlar 0,43 105 62 Katılım Fonları 0,79 76 16 Kıymetli Maden Fonları -0,56 2 24 Para Piyasası Fonları 0,73 79 0 Serbest Fon -0,23 870 402 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları 0,10 198 195 Başlangıç Fonları 0,71 10 0 Borçlanma Araçları -0,42 7 36 Değişken 0,13 63 61 Devlet Katkısı -1,24 0 12 Endeks -2,02 0 4 Fon Sepeti Fonu 0,99 15 8 Hisse Senedi -0,31 13 25 Karma -0,01 6 4 Katılım 1,08 42 2 Kıymetli Madenler -0,55 2 16 OKS Katılım 0,67 24 0 OKS Standart -0,55 0 10 Para Piyasası 0,69 13 0 Standart -0,87 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,16 1 2

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI



Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 53,22 yükselişle Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Katılım Emeklilik Ve Hayat AŞ gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,71'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 20,533947 53,22 PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,245026 24,80 BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,441207 22,51 A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,36116 21,13 PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 7,991528 14,45 MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,254129 13,70 INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON 97,975742 13,35 ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 8,379254 13,16 ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 6,870968 13,14 ONE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,469643 12,67 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,020316 8,71 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,587006 7,71 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,017592 7,63 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,027445 5,22 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,021241 4,21 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,144891 3,55 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,018311 3,30 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,328447 3,14 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,434378 3,02 ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,064656 2,73

EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM FONLARI



Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 51,47'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Allİanz Yaşam Ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,9 azalışla bu haftanın tek kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: