Türkiye'de üretimi hızla artan mavi yemiş (blueberry), ihracatta yeni pazarlara açılıyor. Saksıda ve topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen 'süper meyve'ye 14 ülke talep gösterirken, ihracat gelirleri de yükselişini sürdürüyor.

Türkiye'de son yıllarda üretimi hızla yaygınlaşan mavi yemiş (blueberry), hem iç pazarda hem de ihracatta güçlü bir ivme yakaladı. Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak adlandırılan ürün, özellikle saksıda ve topraksız tarım yöntemleriyle yetiştirilerek üretim alanlarını genişletiyor.

Geçen yıl Türkiye genelinde 6 bin 150 ton üretim gerçekleştirilirken, yaklaşık 4 milyon 188 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu yıl hasat döneminin başlamasıyla birlikte ihracat rakamlarında da artış bekleniyor.

Türkiyenin süper meyvesi dünyayı fethediyor! 14 ülke sıraya girdi

BATI AKDENİZ İHRACATIN MERKEZİ

Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz bölgesi, Türkiye'nin mavi yemiş ihracatında önemli bir merkez haline geldi. Bölgeden yapılan ihracatın Türkiye toplamının yaklaşık yüzde 80'ine ulaştığı belirtiliyor. 2025 yılı verilerine göre ihracatta hem miktar hem de gelir bazında ciddi artış yaşandı.

14 ÜLKE SIRAYA GİRDİ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre, mavi yemiş ihracatı geçen yıla göre önemli oranda yükselirken, ürünün gönderildiği ülke sayısı da 14'e çıktı. İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) en büyük alıcı pazarlar arasında yer aldı. Özellikle Suudi Arabistan'a yapılan ihracatın önceki yıllarda bulunmazken bu yıl 500 bin dolara ulaşması dikkat çekti.

Türkiyenin süper meyvesi dünyayı fethediyor! 14 ülke sıraya girdi

GÜÇLÜ BİR İHRACAT KALEMİ

Sektör temsilcileri, artan talep sayesinde üretim alanlarının genişlediğini ve Türkiye'nin yeni tarım ürünleri arasında mavi yemişin güçlü bir ihracat kalemi haline geldiğini ifade ediyor.

PAYI DAHA DA ARTACAK

Antalya'nın Serik ilçesinde 40 dönümlük alanda üretim yapan üreticiler de hasat sezonuna başladı. Üreticiler, hem iç piyasaya hem de Hollanda, Almanya ve Rusya gibi ülkelere ürün gönderdiklerini belirterek, mavi yemişin yüksek katma değerli bir ürün haline geldiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre, artan tüketim eğilimi ve yeni pazarların açılmasıyla birlikte mavi yemişin Türkiye tarım ihracatındaki payının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

Türkiyenin süper meyvesi dünyayı fethediyor! 14 ülke sıraya girdi

Haberle İlgili Daha Fazlası