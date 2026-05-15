Türkiye genelinde artan yağışlarla baraj dolulukları yükselirken, hidroelektrik santraller elektrik üretiminde yeniden öne çıktı. HES’lerin payı yüzde 30’a çıkarken doğal gazın payı geriledi. Uzmanlar, bu dönüşümün enerji ithalatını azalttığını ancak yeni yatırımlar için maliyet baskısına dikkat çekiyor.

CEMAL EMRE KURT- Türkiye genelinde etkili olan yağışlarla birlikte kuraklık endişeleri geride kalırken barajlarda doluluk oranı İstanbul’da yüzde 70, Ankara’da yüzde 40’lı seviyelere ulaştı. İzmir’de artış sürerken, Adana’da yüzde 90 doluluk oranının üzerine çıkması, hidroelektrik santralleri (HES) öne çıkararak elektrik üretiminde dengeleri değiştirdi.

2025 yılında elektrik üretiminde hidroelektrik ve doğal gazın payı yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde dengelenirken, 2026 ilkbahar verilerinde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 30’a yükseldi, doğal gaz santrallerinin payı ise yüzde 10 bandına kadar düştü. Günlük elektrik üretim verilerinde ise hidroelektrik santralleri ortalama 200 bin megavat üretim seviyelerine ulaşırken, doğal gaz santrallerinin üretimi 80 bin megavata bandına kadar geriledi.

Barajlar doldu, HES'ler yükü aldı: Yağışlar doğal gaz ithalatını düşürdü

ENERJİDE BAHAR HAVASI

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik üretimdeki artışın doğal gaz üzerindeki etkisine dikkat çekerek “Son dönemde doğal gaz ithalatının yüzde 12’ler gibi düşük bir düzeyde kalması, HES’lerden gelen yüksek üretimle mümkün oldu. Türkiye’de üretilen ve tüketilen elektriğin 5’e 1’i HES’lerden geliyor, kurulu güçte yüzde 25’le HES’ler hâlen lider. Üstelik 1 MW hidroelektrik 1 MW doğal gazı ikame ediyor” dedi.

Barajlar doldu, HES'ler yükü aldı: Yağışlar doğal gaz ithalatını düşürdü

Hidroelektrik santrallerin hem kuraklıkla mücadelede hem de enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında çok daha yüksek katkıları olacağını söyleyen Güven, mevcut piyasa takas fiyatlarının santrallerin finansal sürdürülebilirliğini zora sokmasının yeni yatırımların cazibesini azalttığına dikkat çekti.

Güneş enerjisi yatırımlarının artmasıyla düşen Piyasa Takas Fiyatlarının (PTF) HES yatırımlarını zorladığını ifade eden Güven “Türkiye’de hâlâ ciddi bir HES potansiyeli var ancak mevcut maliyetlerle yeni yatırım zor. Türkiye’nin pompaj depolamalı santraller konusunda finansman modellerini de içerecek bir hareket planını en kısa sürede hayata geçirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası