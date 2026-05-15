Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026’da tarım kredilerinin 1 trilyon TL’ye yaklaştığını açıkladı. 2025’te 684 binden fazla üreticiye finansman sağlanırken, genç ve kadın çiftçilere verilen destek dikkat çekti. Banka, yüzde 70 pazar payıyla sektörde liderliğini sürdürüyor.

Yurt içinde 1.700’ü aşkın şubesi, yurt dışında 22 ülkede 133 hizmet noktası ve 25 milyonu aşkın aktif dijital bankacılık müşterisiyle Ziraat Bankası, tarım sektörüne sağladığı finansman desteğiyle üreticilerin çözüm ortağı oluyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede, 2025 yılı boyunca 684 binden fazla üreticiye tarım kredisi kullandırıldığını belirterek, yıl sonu itibarıyla tarım kredileri bakiyesinin 831 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.

2026 yılının ilk çeyreğinde ise 363 binden fazla üreticiye finansman sağlandığını kaydeden Çakar, toplam tarım kredisi bakiyesinin 1 trilyon TL’ye yaklaştığını söyledi. Çakar, Ziraat Bankasının yüzde 70 seviyesine ulaşan pazar payıyla tarım kredilerinde sektör liderliğini güçlü şekilde sürdürdüğünü belirterek “Tarım sektöründe kullandırılan her 10 liralık kredinin yaklaşık 7 lirası bankamız tarafından sağlanıyor” dedi.

KADINLARIN ROLÜ GÜÇLENİYOR

Tarım sektöründe genç nüfusun üretimde daha fazla yer almasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çakar, kadın üreticilerin tarımsal kalkınmadaki rolünün de giderek güçlendiğini ifade etti. Ziraat Bankası tarafından yalnızca 2025 yılında 149 bini aşkın genç çiftçiye 172 milyar TL, 68 bini aşkın kadın çiftçiye ise 54 milyar TL finansman desteği sağlandı.

Banka, tarım sektöründe dijital dönüşümü destekleyen uygulamalarıyla üreticilere yalnızca finansman değil, aynı zamanda teknoloji ve veri odaklı çözümler de sunuyor. Bu kapsamda geliştirilen ‘Ziraat Çiftçi Platformu’ mobil uygulaması sayesinde üreticiler; ekim alanlarını takip edebiliyor, bitki gelişim süreçlerini izleyebiliyor, hava şartlarını analiz edebiliyor ve sulama zamanlaması gibi kritik tarımsal kararlarını veri odaklı şekilde planlayabiliyor.



