TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye hisse senedi piyasalarında geçen yıl yabancıların gösterdiği ilgi, bu yıl artarak devam ediyor. 2025 Ocak-Nisan döneminde 578 milyon dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcılar, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık giriş yaptı. Böylece yabancıların net alımı geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artış gösterdi.

EN ÇOK ALDIKLARI 10 HİSSE

Ocak-Nisan 2026 döneminde yabancıların en çok alım yaptığı ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Senedi Alım Değeri (Milyon Dolar) ASTOR 604,07 ASELS 474,21 TUPRS 430,47 KCHOL 313,30 AKBNK 240,25 ISCTR 143,26 EREGL 128,03 MGROS 119,23 YKBNK 115,58 DSTKF 109,56

ENDEKS 15 BİNİN ALTINDA

Bu arada BİST 100 endeksi bu haftaki işlemlerde 15 bin seviyesinin altına sarktı ve dün 14.598’den kapanış yaptı. Bugün yukarı yönlü tepki hareketi takip edilirken, ilk 1 saatlik işlemlerde endeks 14.710 seviyesini test etti.

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede, “Endekste 15.250 ara direnç noktasından oluşan aşağı baskının devam ettiğini gözlemliyoruz. 14.600 desteği altındaki hareketler, ara bir düzeltme eğilimine dönüşebilir. Böyle bir gelişme 14.200 ve 13.500 risklerini gündeme getirebilir” denildi.

HABER AKIŞINA DİKKAT!

Burgan Yatırım tarafından paylaşılan analizde Orta Doğu’da ateşkese ilişkin beklentilerin zayıflamasının, risk iştahını sınırlayarak kâr realizasyonunu desteklediği aktarıldı. Analizde “Haber akışı kaynaklı belirgin ve kalıcı bozulma yaşanmadığı sürece, kâr satışları sonrasında yukarı eğilimin yeniden güç kazanabileceğini değerlendiriyoruz. 14.500-14.600 bandında dengelenme halinde, ilk etapta 14.900-15.000 bandına doğru bir yönelim söz konusu olabilir” ifadelerine yer verildi.

FED BEKLENTİLERİ

Öte yandan Albaraka tarafından yayımlanan ‘Ekonomi Güncesi’nde uluslararası kurumların FED faiz beklentilerine dikkat çekildi. Analizde “ABD’de beklenti üzeri gelen enflasyon verileri sonrasında UBS, BoFA ve Goldman Sachs, FED’den faiz indirimi beklentilerini öteledi. Enflasyonun kalıcılığı, güçlü istihdam ve dirençli ekonomik büyüme nedeniyle, ABD’de sıkı para politikasının uzun süre korunacağı öngörülüyor. UBS ve Goldman ilk indirimleri 2026 sonu-2027 başına taşırken, BofA 2027 ortasını işaret ediyor” denildi ve bu revizyonların küresel piyasalarda “şahin beklentileri” güçlendiği belirtildi.