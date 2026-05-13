2026’da getiriler %485’e koştu! Yılın üçüncü büyük halka arzı başladı
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. hisseleri için bugün talep toplama başladı. 15 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek talep sürecinde şirket hisseleri 45,00 TL fiyatla satışa sunuldu. Toplam halka arz büyüklüğü 2,34 milyar TL olacak. Bu rakam ile EKDMR, yılın en büyük üçüncü halka arzı olacak. Bu arada 2026’da borsaya “merhaba” diyen şirketlerin performansına bakıldığında, getirilerin %485’e kadar yükseldiği görülüyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da halka arzlar, 6 hafta aranın ardından yeniden başladı. Son olarak 1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AAGYO) için talep toplama işlemi gerçekleşmişti.
Geçen hafta SPK’dan vize alan Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. hisseleri için ise bugün talep toplama başladı. 15 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek talep sürecinde şirket hisseleri 45,00 TL fiyatla satışa sunuldu.
ÜÇÜNCÜ BÜYÜK HALKA ARZ
Borsada ‘Yıldız Pazar’da “EKDMR” kodu ile işlem görmesi planlanan Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş’nin toplam halka arz büyüklüğü ise 2,34 milyar TL olacak. Bu rakam ile EKDMR, yılın en büyük üçüncü halka arzı olacak.
3,71 milyar TL büyüklükle Ağaoğlu Avrasya GYO 2026’nın bugüne kadarki en büyük halka arzı olurken, onu 3,13 milyar TL ile Ata Turizm takip etti.
2026’NIN HALKA ARZLARI
Bu arada 2026 yılında borsaya “merhaba” diyen şirketler, 12 Mayıs kapanış fiyatları ve halka arz sonrası getirileri şöyle gerçekleşti:
|Kod
|Fiyat (TL)
|Getiri (%)
|AAGYO
|18,92
|-10
|MCARD
|197,80
|147
|LXGYO
|17,89
|48
|GENKM
|14,47
|32
|SVGYO
|21,30
|485
|EMPAE
|58,20
|165
|ATATR
|16,04
|43
|BESTE
|30,70
|109
|AKHAN
|28,78
|34
|NETCD
|160,60
|261
|UCAYM
|31,36
|74
|ZGYO
|32,46
|232
|FRMPL
|35,76
|18
|MEYSU
|20,64
|175
|ARFYE
|32,52
|67
(Not: Liste, borsada işlem görme sırasına göre düzenlenmiştir.)
GETİRİLER %400’Ü AŞTI
2026’da borsanın yenilerine bakıldığında biri hariç tamamının halka arz fiyatı üzerinde işlem gördüğü dikkat çekiyor. En yüksek prim ise %485 ile Savur GYO hissesinde gerçekleşti. Onu %261 ile Netcad Yazılım ve %232 ile Z GYO takip etti.
Önemli Uyarı: Bu liste borsada gerçekleşen işlemler baz alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.