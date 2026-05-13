‘Borcuna sadık’ ve ‘takipteki’ iller! İstanbul, Bayburt’tan 1.300 kat daha fazla…
2026’nın ilk çeyrek döneminde takipteki alacakların tutarı 678,7 milyar TL oldu ve toplam krediler içindeki payı %2,65 gibi “risksiz kabul edilen” seviyede gerçekleşti. İstanbul, takipteki alacaklar listesinde en üst sırada yer alırken; mega kentteki tutar, Bayburt’un 1.303 kat üzerinde gerçekleşti. Bu arada “kişi başına takipteki alacaklar” ve “kişi başına borcuna sadık iller” listesinde de dikkat çeken şehirler yer aldı.
- Takipteki alacakların toplam tutarı en düşük olan iller Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli olarak sıralandı.
- Takipteki alacakların toplam tutarı en yüksek olan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir olarak belirlendi.
- Kişi başına düşen takipteki alacağın en düşük olduğu iller Muş, Bayburt ve Bingöl olarak açıklandı.
- Kişi başına düşen takipteki alacağın en yüksek olduğu iller Karaman, İstanbul ve Muğla oldu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 2026’nın ilk çeyrek döneminde takipteki alacakların toplam tutarı 678,7 milyar TL oldu. Aynı dönemde toplam nakdi kredilerin 25,58 trilyon TL olduğu dikkate alındığında, takipteki alacakların toplam içindeki payı %2,65 gibi “risksiz kabul edilen” bir seviyede gerçekleşti. Bu arada iller bazında da takipteki alacaklar belli oldu.
TAKİPTEKİ ALACAKLARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 10 İL
BDDK verilerine göre takipteki alacakların “toplam tutar” bazında en düşük olduğu ilk 10 il şöyle:
|Şehir
|Miktar
|Bayburt
|163 milyon TL
|Gümüşhane
|274,57 milyon TL
|Tunceli
|302,16 milyon TL
|Ardahan
|304,41 milyon TL
|Kilis
|450,52 milyon TL
|Iğdır
|509,35 milyon TL
|Bingöl
|556,85 milyon TL
|Muş
|571,13 milyon TL
|Çankırı
|601,56 milyon TL
|Erzincan
|608,22 milyon TL
TAKİPTEKİ ALACAKLARIN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL
Yine “toplam tutar” bazında takipteki alacakların en yüksek olduğu ilk 10 il ise şunlar:
|Şehir
|Miktar (milyar TL)
|İstanbul
|212,40
|Ankara
|55,88
|İzmir
|41,35
|Bursa
|24,76
|Gaziantep
|23,85
|Adana
|22,33
|Kocaeli
|21,53
|Antalya
|20,80
|Konya
|17,46
|Diyarbakır
|14,35
“KİŞİ BAŞI” TAKİPTEKİ ALACAĞIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 10 İL
Verileri illerin nüfusu ile kıyasladığımızda “kişi başına takipteki alacağın en düşük olduğu 10 il” şöyle:
|İl
|Fiyat
|Muş
|1.470 TL
|Bayburt
|1.970 TL
|Bingöl
|1.970 TL
|Gümüşhane
|1.980 TL
|Ağrı
|2.100 TL
|Bitlis
|2.180 TL
|Iğdır
|2.480 TL
|Kars
|2.530 TL
|Erzincan
|2.540 TL
|Kilis
|2.860 TL
“KİŞİ BAŞI” TAKİPTEKİ ALACAĞIN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL
Yine “kişi başına takipteki alacağın en yüksek olduğu ilk 10 il” ise şunlar:
|Şehir
|Maaş Tutarı (TL)
|Karaman
|13.630
|İstanbul
|13.480
|Muğla
|11.090
|Gaziantep
|10.740
|Kocaeli
|9.960
|Adana
|9.780
|Bilecik
|9.690
|Ankara
|9.460
|İzmir
|9.180
|Denizli
|8.500
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
-Takipteki alacakların yüksek olduğu listeye bakıldığında; sanayi, ticaret ve turizm faaliyetleri ile öne çıkan ve kredi kullanımı daha yüksek olan büyükşehirler öne çıkıyor.
-Nüfusla orantılandığında “kişi başına yüksek takip” listesinde Karaman ve Bilecik gibi iller de yer alıyor.
-Hem “toplam takipteki alacaklar” hem de “kişi başına alacaklar” listelerinde ise, daha çok nüfusu düşük ve ekonomik faaliyetin mütevazı olduğu iller bulunuyor.