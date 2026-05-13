2026’nın ilk çeyrek döneminde takipteki alacakların tutarı 678,7 milyar TL oldu ve toplam krediler içindeki payı %2,65 gibi “risksiz kabul edilen” seviyede gerçekleşti. İstanbul, takipteki alacaklar listesinde en üst sırada yer alırken; mega kentteki tutar, Bayburt’un 1.303 kat üzerinde gerçekleşti. Bu arada “kişi başına takipteki alacaklar” ve “kişi başına borcuna sadık iller” listesinde de dikkat çeken şehirler yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 2026’nın ilk çeyrek döneminde takipteki alacakların toplam tutarı 678,7 milyar TL oldu. Aynı dönemde toplam nakdi kredilerin 25,58 trilyon TL olduğu dikkate alındığında, takipteki alacakların toplam içindeki payı %2,65 gibi “risksiz kabul edilen” bir seviyede gerçekleşti. Bu arada iller bazında da takipteki alacaklar belli oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 10 İL

BDDK verilerine göre takipteki alacakların “toplam tutar” bazında en düşük olduğu ilk 10 il şöyle:

Şehir Miktar Bayburt 163 milyon TL Gümüşhane 274,57 milyon TL Tunceli 302,16 milyon TL Ardahan 304,41 milyon TL Kilis 450,52 milyon TL Iğdır 509,35 milyon TL Bingöl 556,85 milyon TL Muş 571,13 milyon TL Çankırı 601,56 milyon TL Erzincan 608,22 milyon TL

TAKİPTEKİ ALACAKLARIN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL

Yine “toplam tutar” bazında takipteki alacakların en yüksek olduğu ilk 10 il ise şunlar:

Şehir Miktar (milyar TL) İstanbul 212,40 Ankara 55,88 İzmir 41,35 Bursa 24,76 Gaziantep 23,85 Adana 22,33 Kocaeli 21,53 Antalya 20,80 Konya 17,46 Diyarbakır 14,35

“KİŞİ BAŞI” TAKİPTEKİ ALACAĞIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 10 İL

Verileri illerin nüfusu ile kıyasladığımızda “kişi başına takipteki alacağın en düşük olduğu 10 il” şöyle:

İl Fiyat Muş 1.470 TL Bayburt 1.970 TL Bingöl 1.970 TL Gümüşhane 1.980 TL Ağrı 2.100 TL Bitlis 2.180 TL Iğdır 2.480 TL Kars 2.530 TL Erzincan 2.540 TL Kilis 2.860 TL

“KİŞİ BAŞI” TAKİPTEKİ ALACAĞIN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL

Yine “kişi başına takipteki alacağın en yüksek olduğu ilk 10 il” ise şunlar:

Şehir Maaş Tutarı (TL) Karaman 13.630 İstanbul 13.480 Muğla 11.090 Gaziantep 10.740 Kocaeli 9.960 Adana 9.780 Bilecik 9.690 Ankara 9.460 İzmir 9.180 Denizli 8.500

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Takipteki alacakların yüksek olduğu listeye bakıldığında; sanayi, ticaret ve turizm faaliyetleri ile öne çıkan ve kredi kullanımı daha yüksek olan büyükşehirler öne çıkıyor.

-Nüfusla orantılandığında “kişi başına yüksek takip” listesinde Karaman ve Bilecik gibi iller de yer alıyor.

-Hem “toplam takipteki alacaklar” hem de “kişi başına alacaklar” listelerinde ise, daha çok nüfusu düşük ve ekonomik faaliyetin mütevazı olduğu iller bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası