Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi garantileyen ve Devler Ligi'ne gitmeye hak kazanan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi yolu belli oluyor.
Şampiyonlar Ligi’ne 2. Ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe’nin rakibi 17 Haziran’da yapılacak kura çekiminde belli olacak. Sarı lacivertliler bu tur için 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz tarihlerinde sahaya çıkacak. Bu kurada seri başı olarak girecek Fenerbahçe’yi bekleyen takımlar, Yunanistan’dan PAOK ya da Olimpiakos, Avusturya’dan LASK Linz veya Sturm Graz, İskoçya’dan Hearts veya Celtic olacak. Kıran kırana bir yarışın sürdüğü Polonya’dan da Jagiellonia, Rakow, Gornik Zabrze, Katowice, Zaglebie’den ikinci olan takım da torbada yer alacak.
İŞLER ZORLAŞACAK
Fenerbahçe bu turu geçmesi hâlinde 20 Haziran’da kuraları çekilecek 3. ön elemede mücadele edecek. Bu turda maçlar 18-19 ve 25-26 Ağustos’ta oynanacak. Sarı lacivertlilerin rakiplerine Fransa dördüncüsü eklenecek ki, bu sıra için Lille, Lyon ve Rennes son hafta mücadelesinde. Listeye Hollanda üçüncüsü (Twente / NEC Nijmegen), Portekiz ikincisi (Benfica / Sporting), Belçika ikincisi (Club Brugge / St.Gilloise) ve Çekya ikincisi Sparta Prag da dahil olacak. Fenerbahçe bu turları geçerse play-off’ta rakiplerine lig yolundan gelecek 6 takım eklenecek.