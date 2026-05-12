Özkan Yalım, Muhittin Böcek ve Gökhan özkan Yalım, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek ‘rüşvet milyonları’nı kabul etti. Böcek ‘rüşvet milyonları’nı kabul etti. Soruşturmaların yeni odağı genel merkez olabilir.

BERAT TEMİZ- Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Gökhan Böcek’ten sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de etkin pişmanlıktan yararlanarak yaklaşık dokuz saat boyunca ifade vermesi CHP’de tedirginliği artırdı.

Rüşvet ve yolsuzluk iddialarının odağı genel merkez olmaya başlarken, CHP kulislerinde artık soruşturmaların yalnızca belediyelerle sınırlı kalmayabileceği, sürecin doğrudan parti yönetimine uzanabileceği konuşuluyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Muhittin Böcek ek ifade veriyor! Özgür Özel ile ilgili itiraflar dikkat çekti

ESKİ HAVA DAĞILDI

Kurmaylar, ilerleyen süreçte partinin “kayyım” tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. Soruşturmaların genişleme ihtimali, CHP Genel Başkanı Özgür Özel üzerindeki baskıyı da artırıyor. Özellikle parti içerisinde yerel seçim sonrası oluşan “iktidar alternatifi” havasının son gelişmelerle birlikte ciddi yara aldığı yorumları yapılıyor.

Soruşturmaların yeni odağı Genel Merkez olabilir: Başkanların itirafı CHP'yi tedirgin etti

Yalım’ın kurultay masrafları için para verdiğini iddia etmesi, Gökhan Böcek’in de adaylık için genel merkeze para götürdüğünü öne sürmesi, CHP yönetiminin endişesini artırdı. Parti yönetimi, dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da belediye başkanları ile yakınlarının itirafçı olması ve ileriye dönük muhtemel riskler konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

“ARINMADA” HAKLIYDIK

Öte yandan, parti içi muhalefetten de “Haklıydık” çıkışı geldi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, uzun süredir dile getirdikleri “arınma” çağrısında haklı çıktıklarını belirtti.

Soruşturmaların yeni odağı Genel Merkez olabilir: Başkanların itirafı CHP'yi tedirgin etti

Parti içi muhalefet, “Hakkında iddia olanların yargı önünde aklanıp gelmesi gerektiğini söylemiştik. O dönem bu çağrılar dikkate alınmadı. Arınma çağrısında ne kadar haklı olduğumuz tescillendi. Bugün yaşanan tablo, partinin neden bir iç temizlik sürecine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor” dedi.

Muhalifler, özellikle son dönemde peş peşe gelen ifadeler ve itirafların yalnızca yerel yönetimleri değil, parti organizasyonlarını ve aday belirleme süreçlerini de tartışmaya açacağını, bu durumun da partiye zarar vereceğini ifade etti.

Soruşturmaların yeni odağı Genel Merkez olabilir: Başkanların itirafı CHP'yi tedirgin etti

CHP'DEN ALAYCI SAVUNMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, makam aracının Uşak Belediyesi’nce karşılanan 170 bin avroluk dizayn masrafını savunarak “Bir kamu zararı varsa öderiz” demişti. Açıklama tartışma oluştururken, CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre’den gelen sözler tepkileri artırdı. Emre “Rakamlar bugünkü Türkiye düzeninde küçük; bu konuyu beka meselesi yapıyorlar” ifadelerini

kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası