İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek’in bugün ek ifade verdiği öğrenildi. Böcek ilk ifadesinde, kayınpederinin önceki belediye başkanlığı ile son dönemde para vererek aday olduğunu duyduğunu dile getirmişti.

İLK İFADESİNDE ÇARPICI DETAYLARI ANLATMIŞTI

Zuhal Böcek, geçtiğimiz hafta gözaltına alındıktan sonra savcılığa verdiği ilk ifadesinde kayınpederinin önceki belediye başkanlığı ile son dönemde para vererek aday olduğunu duyduğunu dile getirdi.

Zuhal Böcek, savcılık ifadesinde, eşi Gökhan Böcek'in ne iş yaptığını, gelir kaynaklarının neler olduğunu bilmediğini beyan etti.

Eşinin varlıklı bir aileden geldiğini, babası ve annesinin borçlarını ödediğini, maddi destekte bulunduğunu anlatan Böcek, "Gökhan'ın eve para dolu çantayla da geldiğini görmedim. Uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Bir defasında cüzdanında beyaz toz kalıntılar gördüm. Gökhan'ın uyuşturucu madde kullandığından şüphelendim. Ondan sonra cüzdanını vesaire karıştırmaya başladım. Her ne kadar Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığım belirtilmiş ise de hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım." iddiasında bulundu.

Zuhal Böcek, telefonunda daha önce yapılan incelemede tespit edilen, eşine yönelik "yüzde 10'la geçinen ezik" şeklindeki sözü dayılarıyla hissedar oldukları arsada yüzde 10'luk fark konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklardan kaynaklı söylediğini, eşinin belediyede ihale süreçlerini takip edip etmediğini, belediyeye iş yapan müteahhitlerden yüzde 10 civarında pay alıp almadığını bilmediğini öne sürdü.

Böcek'e, "25 Mayıs 2024'te dubleks daire satın aldığı, internette aynı mahallede satılan dairelerin ilanları incelendiğinde 1+1 dairelerin 5 milyon 300 bin lira, 2+1 dairelerin ise 7,5 milyon liranın üzerinde olduğu" bilgisi aktarılarak, aldığı 4+1 dairenin bulunduğu konum ve büyüklüğü itibarıyla gerçek değerinin 3,5 milyon lira olmasının olağanlık durumu da soruldu.

Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek

Daireyi inşaattan aldığını, kendisine bitince en fazla 7 milyon lira yapacağının söylendiğini savunan Böcek, şöyle devam etti:

"Parayı aracımı satarak ödedim. Kullandığım araç için eski aracımın satış bedelini verdim. Eşim Gökhan Böcek üzerini tamamladı. Bu aracı böyle satın aldım. Hesabımdan satıcı şirkete gönderdim. Satış kayıtları incelenebilir. Tanımadığım birisi ikametime geldi. Öncesinde Gökhan bu kişinin geleceğinden bahsetmişti. Bu kişi geldiğinde söylediklerini not aldım, daha sonra Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında şahsı teşhis ettim."

Böcek, bir kuyumcudan hesabına gönderilen paralara ilişkin, "Biriktirdiğim altınları Gökhan'a vermiştim. Gökhan da altınları burada bozdurmuş olabilir. Araç alım satımlarıyla eşim Gökhan Böcek ilgileniyordu. O.N, Gökhan'ın şoförlüğünü yapıyordu. O.N. tarafından gönderilen paraları Gökhan hesabıma göndertmiş olabilir." beyanını verdi.

Gökhan Böcek'le boşanma sürecine ilişkin protokol hazırladıklarını, bu süreçte zina durumunun olması halinde 4 milyon dolarlık senet imzalamasını ondan istediğini aktaran Zuhal Böcek, bu senetlere ait görüntülerin telefonunda çıktığını belirtti.

Zuhal Böcek'e, eşiyle mesajlaşması sırasında kullandığı, "Z'ye akladığın 75 milyon açıkla. Her şeyin ekran görüntüsü var. Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar, bekle sen." ifadesi de aktarıldı.

Böcek buna ilişkin soruya, "Gökhan'ı korkutmak için bu mesajları attım. Uyuşturucu taşıdığını ya da kullandığını görmedim. F.S, Gökhan'ın yakın arkadaşıdır. Nikah şahidimizdir. Gökhan zaman zaman Furkan'ın kredi kartlarını kullanırdı. Operasyon olunca F.S'nin zarar görebileceğini düşündüğünden korkmuştu. Mesajlar buna ilişkindir. Gökhan'ın F.S'ye ne kadar borcu olduğunu bilmiyorum. Gökhan'dan bir şey istemedim. Korkuteli ve Söğüt'ten aldığını söylediği yerleri bilmiyorum. Gökhan sürekli yalan söylerdi. Bu nedenle de kendisine itibar etmezdim." cevabını verdi.

Şüpheli Zuhal Böcek, ifadesinde şunları kaydetti:

“Muhittin Böcek'in adaylık süreciyle ilgili olarak 'Antalya'da parayla aday olduğuna' ilişkin söylentiler hep vardı. Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum. Ancak bunlara ilişkin somut bir bilgim ya da duyumum yoktur. Bu konuda Gökhan da bana bir şey söylemedi. Mesajlarım ortadadır. Gökhan'ın yaptığı şeyleri anlatacağımı mesajlarda da kendisine söyledim. Bu konuda bir bilgim olsaydı mesajlarda bunu da Gökhan'a söylerdim. Benim ve yakınlarımın üzerine kayıtlı araç ve taşınmazlarla ilgili samimi beyanda bulundum, kaynağını söyledim. Mal varlığı değerlerini aklama suçlamasını kabul etmiyorum.”

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Zuhal Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Muhittin Böcek

ZUHAL BÖCEK KİMDİR?

Zuhal Böcek, Muhittin Böcek’in gelini ve Mustafa Gökhan Böcek’in eşi olarak biliniyor. Evliliği öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Zuhal Böcek, aslen Antalya doğumlu. Yaklaşık 30'lu yaşlarda olan Zuhal Böcek, bir erkek çocuk sahibi.

