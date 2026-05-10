LaLiga'daki El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Barcelona, eflatun beyazlılara 14 puan fark attı ve bitime 3 hafta kala 29. şampiyonluğunu kazandı. Başkent ekibinde milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

İspanya LaLiga'nın 35. haftasında Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Alvaro Arbeloa'nın çalıştırdığı Real Madrid'i konuk etti.

ŞAMPİYONLUK EL CLASICO'DA GELDİ

Spotify Camp Nou'da oynanan müsabakayı baştan sona üstün götüren Barcelona, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Katalan devine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Marcus Rashford ve 18. dakikada Ferran Torres Garcia kaydetti.

ARDA GÜLER KADROYA YER ALMADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı sebebiyle El Clasico'nun kadrosunda yer almadı.

BARCELONA'NIN 29. ZAFERİ

Bu galibiyetle LaLiga'da puanını 91'e çıkaran Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid'e 14 puan fark attı ve ligin bitimine 3 hafta kala 29. şampiyonluğunu elde etti.

HANSİ FLİCK'TEN BÜYÜK BAŞARI

Müsabaka öncesinde babasını kaybeden Alman Teknik Direktör Hansi Flick, Barcelona'nın başında 4. kupasını kazandı. Barça, Hansi Flick yönetiminde LaLiga'da 2 sezonda 2 şampiyonluk kazandı.

