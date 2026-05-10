Süper Lig’de tarih yazan Galatasaray’da şampiyonluk kutlamalarının ardından en çok konuşulan isim Mauro Icardi oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor karşısında aldığı galibiyet sonrası yaşanan duygusal anlar, Arjantinli yıldızın geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. ''Icardi gidiyor mu, transfer sezonu ne zaman başlıyor?'' merak edilirken Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları hız kesmeden sürüyor.

Icardi gidiyor mu, transfer sezonu ne zaman başlıyor merak edilirken dün akşam Antalyaspor maçının ardından gelen şampiyonluk ilanı duygusal anlara sahne oldu. Tribünleri tek tek dolaşan ve gözyaşlarını tutmakta zorlanan Icardi'nin duygusal hareketleri, taraftarlar arasında “veda mı ediyor?” yorumlarını beraberinde getirdi.

ICARDI GİDİYOR MU?

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili iddialar gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor karşısında aldığı galibiyet sonrası RAMS Park’ta yaşanan kutlamalarda Arjantinli yıldızın sergilediği duygusal görüntüler, taraftarlar arasında ayrılık yorumlarına neden oldu.

Taraftarlarla uzun süre vakit geçiren deneyimli futbolcunun, saha kenarında Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ile sarılması da sosyal medyada “veda ediyor” yorumlarını tetikledi. İtalyan basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi’nin Galatasaray’da kalmaya sıcak baktığı öne sürülmüştü. İddialara göre yıldız golcü, maaşında ciddi bir indirime gidilmemesi halinde sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalamaya olumlu yaklaşıyor.

Ayrıca deneyimli futbolcunun Avrupa’dan gelecek güçlü teklifleri de değerlendirebileceği de iddialar arasındaydı. Özellikle Juventus’un ara transfer döneminde Icardi ile ilgilendiği ve tarafların anlaşmaya oldukça yaklaştığı iddia edilmişti.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz sezon transfer ve tescil dönemi tarihlerini 30 Haziran başlangıç tarihiyle açıklamıştı. 2025-2026 sezonunda yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025’te başlamış ve 12 Eylül’de sona ermişti.

2026-2027 sezonuna ilişkin resmi transfer takvimi henüz duyurulmadı. Ancak yeni sezon yaz transfer döneminin yine haziran ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.

Kulüplerin resmi görüşmeler ve transfer imzaları için Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklayacağı yeni takvimi beklediği belirtiliyor. Galatasaray’da ise şampiyonluğun ardından gözler hem Mauro Icardi’nin geleceğine hem de yapılacak yeni transfer hamlelerine çevrildi.

