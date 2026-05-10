Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 34. ve son hafta programı açıklandı. Şampiyonluk düğümünün çözüldüğü ligde Avrupa kupaları ve alt sıraları yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalar 15-17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şu şekilde:



15 Mayıs Cuma:



20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)



16 Mayıs Cumartesi:



17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)



20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)



20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)



17 Mayıs Pazar:



17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)



20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)



20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)

