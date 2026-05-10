Trendyol Süper Lig’de perde kapanıyor: 34. hafta programı netleşti
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 34. ve son hafta programı açıklandı. Şampiyonluk düğümünün çözüldüğü ligde Avrupa kupaları ve alt sıraları yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalar 15-17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.
- Ligin son haftası 15 Mayıs Cuma günü başlayacak.
- Son haftanın maçları 15, 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
- 15 Mayıs Cuma günü tek maç oynanacak: Çaykur Rizespor-Beşiktaş.
- 16 Mayıs Cumartesi günü dört maç yapılacak.
- 17 Mayıs Pazar günü beş maç oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şu şekilde:
15 Mayıs Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
16 Mayıs Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)
20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
17 Mayıs Pazar:
17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)