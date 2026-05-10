Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 2019 yılında linç girişiminde bulunan Yakup Karakoç, yıllar sonra helallik istedi. Pişman olduğunu söyleyen Karakoç’a sarılan Kılıçdaroğlu “Hepimizin kusura var, helalleşmek için geldiyseniz başımızın üstünde yeriniz var. Kin şeytana özgü bir kavramdır” dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 2019 yılında Ankara’da şehit cenazesinde linç girişiminde bulunanlardan biri olan Yakup Karakoç’tan yıllar sonra şaşırtan bir adım geldi.

Kılıçdaroğlu’na sürpriz isimden ziyaret! Yıllar sonra helallik istedi

YILLAR SONRA 'HELALLİK' İSTEDİ

Açılan soruşturmada 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Yakup Karakoç, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek ‘helallik’ istedi. Kılıçdaroğlu’nu ofisinde ziyaret eden Karakoç, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirtti.

“BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİNİZ”

Kılıçdaroğlu, kendisinden özür dileyen Karakoç’a “Ben kin tutan bir insan değilim. Benim karakterim de, yetiştiğim ailede buna uygun değil. Allah’ın var ettiği her şeyi severim. Hepimizin kusura var, helalleşmek için geldiyseniz başımızın üstünde yeriniz var. Bizim birbirimizi sevmemiz, saygı duymamız lazım. Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

21 Nisan 2019 tarihinde Ankara Çubuk’ta düzenlenen şehit cenazesine katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bir linç girişimi gerçekleşmişti. Tansiyonun yükseldiği cenazede Osman Sarıgün, Kılıçdaroğlu’na yumruk atmış, başka şüpheliler ise linç girişiminde bulunmuştu.

Osman Sarıgün

Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Osman Sarıgün'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Osman Sarıgün'ün "kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi istenmişti.

Şehit Er Yener Kırıkçı'nın uzaktan akrabası olduğunu belirten Osman Sarıgün, daha önceki açıklamalarında PKK ve PYD terör örgütlerinin terör örgütü olmadıklarını söylemesinden dolayı Kılıçdaroğlu'na yönelik hiddetli bir ruh halinde olduğunu belirtmişti.

Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yakup Karakoç ise Kılıçdaroğlu’na linç girişiminden dolayı 3 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.

