İstanbul Küçükçekmece’de bir zincir markette kaydedilen görüntüleri büyük tepki topladı. İddialara göre “yönetici” olarak görev yapan saldırgan, kadın çalışanı tokat ve yumruklarla darp edip yere düştükten sonra da tekmelemeye devam etti.

İstanbul Küçükçekmece’de bir zincir markette kaydedilen şiddet görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. İddialara göre markette “yönetici” olarak görev yapan bir kişi, bilgisayar başında çalışan kadın personele saldırdı.

Görüntülerde, saldırganın, kadın çalışana tokat ve yumruk attığı, ardından da yere düşen personele tekme savurmaya devam ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kadın çalışanın ise darp sırasında kendini korumak için yere kapanarak saldırıdan korunmaya çalıştığı görülüyor. Olay anına ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Görüntülerin kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından ilgili birimlerin harekete geçtiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

