Güney Atlantik’te seyreden MV Hondius kruvaziyer gemisi, "hantavirüs" kabusuyla sarsılıyor. Arjantin açıklarında başlayan ve üç yolcunun ölümüyle sonuçlanan salgın gözleri yeniden laboratuvar güvenliğine çevirdi. Avustralya’da iki yıl önce kaybolan hantavirüs şişeleriyle ilgili dosya yeniden açılırken, gemideki İngiliz mürettebatın izolasyon süreci devam ediyor.

MV Hondius gemisindeki salgın manşetlere taşınırken, Avustralya'dan gelen bir itiraf gündeme bomba gibi düştü. 2024 yılında bir laboratuvarda dondurucu değişimi sırasında kaybolan 300 şişeden ikisinin, bugün can alan hantavirüsle aynı tür olduğu belirlendi.

Soruşturma ekipleri, şişelerin çalınmadığını, muhtemelen yanlışlıkla imha edildiğini iddia etse de, salgınla aynı döneme denk gelen bu "ihmal" tartışmaları alevlendirdi.

2 yıl sonra gelen korkunç rastlantı! Kayıp Hantavirüs şişelerinin sırrı ne?

ÇÖP SAHASINDAKİ ÖLÜMCÜL TEMAS

Salgının izini süren uzmanlar, virüsün gemiye nasıl girdiğini tespit etti.

Hollandalı 69 yaşındaki bir çift, Arjantin'in Ushuaia kentinde yaptıkları bir kuş gözlem gezisi sırasında bir çöp sahasını ziyaret etti. Burada kemirgenlerin dışkılarıyla temas ettikleri düşünülen çift, ölümcül virüsü gemiye taşıdı. Koca 11 Nisan'da hayatını kaybederken, karısı ise 26 Nisan'da Johannesburg'da virüse yenik düştü. 2 Mayıs'ta ise bir Alman vatandaşının ölümüyle gemideki can kaybı üçe yükseldi.

FİRARİ YOLCU ARANIYOR: BİR KİŞİNİN İZİ BULUNAMADI

Gemiden inen yolcuların takibi ise sürüyor. Salgın paniği sonrası St Helena'da gemiden inen 7 İngiliz vatandaşından dördünün yeri tespit edilirken, Birleşik Krallık'a dönen iki kişi kendilerini karantinaya aldı. Ancak gemi listesinde yer alan bir yolcunun izine henüz rastlanamadı. Sağlık ekipleri, potansiyel taşıyıcı olabilecek bu kişiyi bulmak için operasyon yürütüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN HANTAVİRÜS AÇIKLAMASI: TÜRKİYE'DE VAKA GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs'le ilgili açıklama yapıldı. Gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilirken 'Türkiye'de henüz pozitif vaka tespit edilmediği' duyuruldu.

"HENÜZ POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Yapılan açıklamada, "Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir" denildi.

"3 VATANDAŞIMIZ ÜLKEMİZE GETİRİLECEK"

Ayrıca, hantavirüs tespit edilen gemide bulunan üç Türk vatandaşına ilişkin Bakanlık şunları söyledi:

Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir.

