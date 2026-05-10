CHP’de rüşvet ve yolsuzluk depremi büyüyor. Görevden alınan belediye başkanlarının ‘etkin pişmanlık’ itirafları, makam aracı masraflarından kurultay için elden verilen milyonlara kadar Özgür Özel’i hedef alan sarsıcı iddiaları gün yüzüne çıkardı.

HABER MERKEZİ - Tutuklanan belediye başkanları ve yakınlarının rüşvet ile yolsuzluk itirafları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve genel merkez yönetimini zor durumda bıraktı. Genel başkanlığı tartışma konusu hâline gelen Özel’in, iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih ettiği belirtiliyor. CHP’li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olarak daha önce AK Parti ve yargıyı hedef alan, gizli tanıklar üzerinden senaryolar kurgulandığını savunan Özel’in, itirafların ardından sıkıntılı günler geçirdiği ifade ediliyor.

PARALAR YALIM’DAN

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel’in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 makam aracının yaklaşık 170 bin avro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedelinin, Özel’in talimatıyla Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini iddia etti.

Özgür Özel'in iftira savunması çöktü! "Gizli tanıklarla kumpas kuruluyor" demişti...

Yalım, 2023’teki CHP kurultayı öncesinde masraflar için Özel’e 1 milyon 200 bin TL nakit verdiğini, bu paranın 200 bin TL’sini Manisa’daki evine, 1 milyon TL’sini ise Denizli’de yakın bir arkadaşına teslim ettiğini öne sürdü. Ayrıca delegelerle görüşerek Özel’in genel başkan seçilmesi için ikna faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti. Yalım, 2022 yılında Özgür Özel ve ailesine hediyeler gönderdiğini belirterek, eşine ve kızına çanta hediye ettiğini, daha sonra Özel’in bir çanta daha istediğini ve 2019 yılında değeri 5-6 bin TL olan bir saat hediye ettiğini söyledi. Ayrıca Özel’in talebi üzerine babası adına bir araç ayırttığını ve 180 bin TL’lik fiyat farkını kendisinin ödediğini de ifade etti.

ÖZEL OTELİNDE KONAKLAMIŞ

Özkan Yalım, ifadesinde kendisine ait otelde zaman zaman CHP’li yöneticilerin ücretsiz konakladığını, herhangi bir kayıt açılmadığını ve emniyete bildirim yapılmadığını belirtti. Özgür Özel’in de 7-8 kez bu otelde kaldığını ileri süren Yalım, merhum eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özel’in geçmişte otel restoranında birlikte yemek yediklerini iddia etti.

1 MİLYON AVRO İDDİASI

Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Veli Ağbaba’nın talebiyle 1 milyon avroyu CHP Genel Merkezi’ne götürdüğünü ve bu paranın Özgür Özel’in bilgisi dâhilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürdü. İddiaların ardından açıklama yapan Özgür Özel, suçlamaları reddetti. Makam aracı iddiasıyla ilgili olarak, “Bir kamu zararı varsa, bu yine karşılanacaktır; sonuçta devletin bir cebinden alınır, diğer cebine konur” diyen Özel, hediye, para ve otel iddialarına ilişkin sessiz kaldı. Gökhan Böcek’in ifadeleri için ise “Partiye iftira atılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

MUTLAK BUTLANI ETKİLEYEBİLİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gökhan Böcek ve Özkan Yalım’ın ‘etkin pişmanlık’ ifadelerini Ankara’da Mutlak Butlan davasını incelemekte olan BAM 36 HD. Dairesine gönderdiği öğrenildi. Hukukçular, Özkan Yalım’ın 2023 CHP kurultayı öncesinde Özel’e para gönderdiği ve delegelerle görüşerek ikna sağladığı yönündeki beyanlarının, İstinaf’taki mutlak butlan davasını ve Ankara’da devam eden ceza davasını etkileyebileceğini belirtiyor

