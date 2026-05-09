CHP kurultayı davasında kritik gelişme! Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın itirafları Ankara'ya gönderildi
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan ve kamuoyunda “Mutlak Butlan” davası olarak bilinen süreçte dikkat çeken bir yargı hareketliliği yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında elde edilen iki isme ait ifadeleri Ankara’ya gönderdi.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’ne ulaştırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bu beyanların Ankara’da görülen kurultay davasıyla bağlantılı olduğunu değerlendirerek dosyayı ivedilikle gönderdiği aktarıldı.
“YENİ DELİL” OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR
Söz konusu ifadelerin, kurultay sürecine ilişkin iddiaların netleştirilmesi açısından “yeni delil” niteliği taşıyabileceği ifade ediliyor. Sürecin davanın seyrine etki edebileceği belirtilirken, dosyanın istinaf aşamasında değerlendirilmesi bekleniyor.
SÜREÇ NASIL İLERLEMİŞTİ?
CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davada, yerel mahkeme daha önce “konusuz kaldığı” gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Ancak davacılar kararı istinafa taşıyarak süreci Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne götürmüştü.
Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi’nin, İstanbul’dan gelen yeni belgeleri inceleyerek önümüzdeki günlerde ara karar vermesi bekleniyor.