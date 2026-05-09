ABD ile İran arasındaki gerginliğin devam etmesi, yüksek enflasyon seyri ve merkez bankalarına yönelik faiz indirimi beklentileri yatırımcıları yeniden 'güvenli liman' olan altına yönlendiriyor. Piyasalarda özellikle Kurban Bayramı sonrası hareketliliğin artacağı öngörülürken, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminler dikkat çekiyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk , altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerini Haber7'ye anlattı. Yıldırımtürk, gram altında 7.500-8.000 TL seviyelerinin görülebileceğini , ons altında ise daha yüksek hedeflerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

"Her geri çekilme alım fırsatı oluşturuyor" diyen uzman isim, küresel gerilimler sona erse bile düşüşlerin kısa vadeli olacağını, altındaki yükseliş trendinin bozulmayacağını vurguladı.

Gram altın için 11 bin TL senaryosu

KISA VADELİ AL-SAT RİSKLİ

Dolardan altına geçişin sürdüğünü belirten Yıldırımtürk, uzun vadede altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini söyledi. Kısa vadeli al-sat işlemlerinin riskli olduğuna dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

"Dünyada öngörülebilirliğin zayıf olduğu bir dönemdeyiz. ‘Şimdi alayım bir ay sonra satayım’ anlayışı doğru değil. Çünkü bir ay sonra ne olacağını bilmiyoruz."

Altın fiyatlarında nisan ayında görülen düşüş sonrası yönün yeniden yukarı dönebileceğini ifade eden Yıldırımtürk, yatırımcıların en az bir yıllık perspektifle hareket etmesi gerektiğini belirtti.