Altında yeni fırtına uyarısı! Gram altın için 11 bin TL senaryosu
ABD ile İran arasındaki gerginliğin devam etmesi, yüksek enflasyon seyri ve merkez bankalarına yönelik faiz indirimi beklentileri yatırımcıları yeniden 'güvenli liman' olan altına yönlendiriyor. Piyasalarda özellikle Kurban Bayramı sonrası hareketliliğin artacağı öngörülürken, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminler dikkat çekiyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerini Haber7'ye anlattı. Yıldırımtürk, gram altında 7.500-8.000 TL seviyelerinin görülebileceğini, ons altında ise daha yüksek hedeflerin gündeme gelebileceğini ifade etti.
"HER GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI"
"Her geri çekilme alım fırsatı oluşturuyor" diyen uzman isim, küresel gerilimler sona erse bile düşüşlerin kısa vadeli olacağını, altındaki yükseliş trendinin bozulmayacağını vurguladı.
KISA VADELİ AL-SAT RİSKLİ
Dolardan altına geçişin sürdüğünü belirten Yıldırımtürk, uzun vadede altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini söyledi. Kısa vadeli al-sat işlemlerinin riskli olduğuna dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:
"Dünyada öngörülebilirliğin zayıf olduğu bir dönemdeyiz. ‘Şimdi alayım bir ay sonra satayım’ anlayışı doğru değil. Çünkü bir ay sonra ne olacağını bilmiyoruz."
Altın fiyatlarında nisan ayında görülen düşüş sonrası yönün yeniden yukarı dönebileceğini ifade eden Yıldırımtürk, yatırımcıların en az bir yıllık perspektifle hareket etmesi gerektiğini belirtti.
"KURBAN BAYRAMI SONRASI YÜKSELİŞ HIZLANABİLİR"
Ramazan Bayramı sonrası piyasada benzer hareketler görüldüğünü hatırlatan uzman, Kurban Bayramı sonrasında altındaki yükseliş eğiliminin güçlenebileceğini söyledi.
Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altın için de dikkat çeken bir tahminde bulunarak şu değerlendirmede bulundu:
"Şu anda konuştuğumuz seviyeler 4700-4750 dolar ons seviyeleri. Önümüzdeki haftalarda 5000-5200 dolar ons seviyeleri görülebilir."
Daha uzun vadeli beklentilerde ise ons altında 6.000 dolar seviyesinin mümkün olduğunu ifade etti.
GRAM ALTINDA 8 BİN TL BEKLENTİSİ
Gram altın için de güçlü yükseliş senaryoları çizen Yıldırımtürk, şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki günlerde 7500-8000 TL seviyelerini görebiliriz."
YIL SONU 11 BİN TL İHTİMAL DAHİLİNDE
Yıl sonuna ilişkin daha iddialı bir tahminde bulunan uzman isim, gram altında 11.000 TL seviyesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.