Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında yok!
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki Gençlerbirliği deplasmanında kırmızı kart gördü ve bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu, maçın ikinci devresinde kırmızı kart gördü.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada 2-0 öne geçen Kasımpaşa, skoru koruyamadı ve 70. dakikada 3-2 geriye düştü. Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltı pozisyonunda itirazlarda bulunan Belözoğlu, kırmızı kartla ihraç edildi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligin son haftasında Galatasaray'ı konuk edecekleri maçta takımının başında olamayacak.
