Süper Lig'deki Antalyaspor maçının ardından üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yönetimin, oyunculara 5 milyon avro prim dağıtacağı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Antalyaspor mücadelesinde istediğini alarak bir kez daha mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk primi belli oldu.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 5 MİLYON AVRO

Dursun Özbek başkanlığındaki sarı kırmızılı kurmaylar, şampiyonluk primini 5 milyon avro olarak belirledi. Yönetim, Antalyaspor maçında 26. şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından bu rakamı tüm takıma dağıtacak.

DERBİDE 5 MİLYON AVRO

Sarı kırmızılı yönetim, son olarak Fenerbahçe derbisinde 2,5 milyon avro galibiyet primi belirlemiş ancak başkan Dursun Özbek alınan farklı galibiyetin ardından soyunma odasına gelerek rakamı 5 milyon avroya çıkarmıştı. Galatasaraylı oyuncular, Juventus ve Beşiktaş maçlarından toplam 3,5 milyon avro prim almıştı.

