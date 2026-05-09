Galatasaray'dan dev şampiyonluk primi: Futbolcular paraya boğulacak
Süper Lig'deki Antalyaspor maçının ardından üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yönetimin, oyunculara 5 milyon avro prim dağıtacağı belirtildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti ve şampiyonluk primi 5 milyon avro olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Antalyaspor mücadelesinde istediğini alarak bir kez daha mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk primi belli oldu.
ŞAMPİYONLUK PRİMİ 5 MİLYON AVRO
Dursun Özbek başkanlığındaki sarı kırmızılı kurmaylar, şampiyonluk primini 5 milyon avro olarak belirledi. Yönetim, Antalyaspor maçında 26. şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından bu rakamı tüm takıma dağıtacak.
DERBİDE 5 MİLYON AVRO
Sarı kırmızılı yönetim, son olarak Fenerbahçe derbisinde 2,5 milyon avro galibiyet primi belirlemiş ancak başkan Dursun Özbek alınan farklı galibiyetin ardından soyunma odasına gelerek rakamı 5 milyon avroya çıkarmıştı. Galatasaraylı oyuncular, Juventus ve Beşiktaş maçlarından toplam 3,5 milyon avro prim almıştı.
