Süper Lig'de art arda dördüncü şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, hem futbolcu hem hoca olarak bu başarıyı yaşadı ve Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik direktörü ünvanını aldı.

ŞAMPİYONLUK APOLETİ SAYISINI 5'E YÜKSELTTİ

Galatasaray, ligde üst üste 4, toplamda ise 26. kez ipi önde göğüsledi. Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkardı. Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında kupayı kaldırdı.

ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'TA

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda. Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (5) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 12 şampiyonluğu bulunuyor.

FATİH TERİM ZİRVEDE

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adamlar ise dörder kez ile Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ilerleyen Okan Buruk, bunu başarması durumunda Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başına kalacak.

Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un üçer şampiyonluğu bulunuyor.

ÜST ÜSTE 4 KEZ ŞAMPİYON OLAN 2. TEKNİK ADAM

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör ünvanını aldı.

Sarı-kırmızılı ekibi son 4 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakaladı.

İLK SEZONUNDA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Okan Buruk, tarihinin en kötü sezonunun ardından başına geçtiği Galatasaray'ı tarihi başarıya taşıdı.

Büyük bir travma yaşayan kadroya Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı gibi sonraki yıllara da damga vuracak önemli oyuncular transfer edildi. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetimindeki ilk sezonunu en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamladı.

İKİNCİ SEZON REKOR PUAN GELDİ

Buruk yönetimindeki "Cimbom" ikinci sezonda rekor puanla şampiyonluk kazandı.

Şampiyon kadrosunu Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılı takım, yine Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına girdi.

Galatasaray, 20 takımla oynanan sezonda 102 puan toplayarak Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırarak mutlu sona ulaştı.

ÜÇÜNCÜ YIL AÇIK ARA GELEN ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu açık ara puan farkıyla elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda yine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verdi. Başarılı kadrosuna Victor Osimhen, Gabriel Sara, Roland Sallai, Mario Lemina ve Eren Elmalı gibi katkı veren oyuncuları kattı. İyi bir sezon geçiren "Cimbom" sezonu 95 puanla ilk sırada bitirdi. Sarı-lacivertliler ise şampiyonun 11 puan gerisinde 84 puanla ikinci oldu.

Galatasaray, bu başarıyla üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu şampiyonlukla Türkiye'de formasına 5. yıldızı takma hakkı elde eden ilk takım ünvanını aldı.

