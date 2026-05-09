Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasi isimler, sarı-kırmızılılar için tebrik mesajı yayımladı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Nefesleri kesen maçta sarı-kırmızılılar, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, böylece tarihinde 26'ncı, üst üste ise 4'üncü şampiyonluğunu kazanmış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste 4’üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da şampiyon Galatasaray'ı kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini, yöneticileri ve tüm sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."

İşte tebrik mesajı paylaşan diğer isimler:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sahadaki mücadelesiyle sporumuza değer katan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Süper Lig’i lider tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Spor Kulübü’nü kutluyorum. Sezon boyunca sahada mücadele eden futbolcuları; şampiyonlukta emeği geçen teknik heyeti, yönetimi ve taraftarı tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı, teknik heyetini, futbolcularını, taraftarlarını ve tüm camiasını tebrik ediyorum. Sezon boyunca ortaya koydukları mücadeleyle futbolumuza değer katan, milyonlarca sporsevere heyecan ve rekabet duygusunu en güçlü şekilde yaşatan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden GalatasaraySK futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Türk futboluna katkı sunan tüm kulüplerimize gelecek sezonda başarılar diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı gönülden tebrik ediyorum. Teknik ekibi, futbolcuları, yönetimi ve tüm sarı-kırmızılı camiayı kutluyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ı, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve büyük Galatasaray taraftarını gönülden tebrik ediyorum. Sezon boyunca ortaya koydukları mücadele ve kararlılıkla bu başarıya ulaşan sarı-kırmızılı camiayı kutluyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası