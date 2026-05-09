İsrail'den çölün ortasına gizli karakol! ABD basının iddiası gündem oldu
ABD basını, İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürdü. İddiaya göre İsrail, tesisi fark etmeye yaklaşan Irak birliklerine hava saldırıları düzenledi.
- Karakolun, İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkezi olarak kullanıldığı iddia edildi.
- İsrail özel kuvvetlerinin bölgede konuşlandırıldığı öne sürüldü.
- Karakolu tespit etmeye yaklaşan Irak birliklerinin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarıyla uzak tutulduğu savunuldu.
- Irak medyasında ise bir çobanın helikopter hareketliliği ve olağan dışı askeri faaliyetler fark etmesi üzerine Irak ordusunun bölgeye asker sevk ettiği, ancak hava saldırıları nedeniyle birliklerin geri çekildiği belirtildi.
- İsrail Savunma Kuvvetleri konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
The Wall Street Journal gazetesi, haberini aralarında ABD’li yetkililerin de bulunduğu kaynaklara dayandırdığını belirtti. Haberde, İsrail’in söz konusu tesisi İran’a yönelik operasyonlardan hemen önce ve ABD’nin bilgisi dahilinde inşa ettiği öne sürüldü.
HAVA KUVVETLERİ İÇİN LOJİSTİK MERKEZ
İddialara göre bölgede İsrail özel kuvvetleri konuşlandırıldı ve tesis, İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldı. Ayrıca karakolu tespit etmeye yaklaşan Irak birliklerinin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarıyla bölgeden uzak tutulduğu savunuldu.
ÇOBAN FARK ETTİ, IRAK ORDUSU BÖLGEYE ASKER SEVK ETTİ
Irak medyasında yer alan haberlerde ise bir çobanın bölgede helikopter hareketliliği ve olağan dışı askeri faaliyetler fark ettiği belirtildi. Bunun üzerine Irak ordusunun bölgeye asker sevk ettiği, ancak daha sonra hava saldırıları nedeniyle birliklerin geri çekildiği öne sürüldü.
İsrail Savunma Kuvvetleri ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.