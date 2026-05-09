ABD basını, İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri karakol kurduğunu öne sürdü. İddiaya göre İsrail, tesisi fark etmeye yaklaşan Irak birliklerine hava saldırıları düzenledi.

The Wall Street Journal gazetesi, haberini aralarında ABD’li yetkililerin de bulunduğu kaynaklara dayandırdığını belirtti. Haberde, İsrail’in söz konusu tesisi İran’a yönelik operasyonlardan hemen önce ve ABD’nin bilgisi dahilinde inşa ettiği öne sürüldü.

HAVA KUVVETLERİ İÇİN LOJİSTİK MERKEZ

İddialara göre bölgede İsrail özel kuvvetleri konuşlandırıldı ve tesis, İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldı. Ayrıca karakolu tespit etmeye yaklaşan Irak birliklerinin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarıyla bölgeden uzak tutulduğu savunuldu.

ÇOBAN FARK ETTİ, IRAK ORDUSU BÖLGEYE ASKER SEVK ETTİ

Irak medyasında yer alan haberlerde ise bir çobanın bölgede helikopter hareketliliği ve olağan dışı askeri faaliyetler fark ettiği belirtildi. Bunun üzerine Irak ordusunun bölgeye asker sevk ettiği, ancak daha sonra hava saldırıları nedeniyle birliklerin geri çekildiği öne sürüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

