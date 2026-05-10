Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup ederek art arda dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Mario Lemina, mücadelenin ardından geleceğine ilişkin açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Mario Lemina, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÇALIŞTIK VE HAYAL KURDUK"

Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Lemina, "Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum." dedi.

"YÜZDE 99 KALACAĞIM"

Geleceği hakkında konuşan Gabonlu orta saha oyuncusu, "Bilmiyorum ama yüzde 99 kalacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası