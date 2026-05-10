Galatasaraylı yıldız açıkladı: Yüzde 99 kalacağım
Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup ederek art arda dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Mario Lemina, mücadelenin ardından geleceğine ilişkin açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Mario Lemina, 26. şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamalarda şampiyonluk için çok çalışıldığını ve hayal kurulduğunu belirtti ve geleceğiyle ilgili olarak ise yüzde 99 kalacağını düşündüğünü söyledi.
"ÇOK ÇALIŞTIK VE HAYAL KURDUK"
Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Lemina, "Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum." dedi.
"YÜZDE 99 KALACAĞIM"
Geleceği hakkında konuşan Gabonlu orta saha oyuncusu, "Bilmiyorum ama yüzde 99 kalacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
