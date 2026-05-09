Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümü çözülmek üzere. Galatasaray ligin 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala futbolseverler ''Galatasaray Antalyaspor'u yenerse şampiyon mu olacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. İşte şampiyonlukta son durum ve Antalya karşısında Galatasaray'ın ilk 11 maç kadrosu...

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 74 puanla zirvede yer alıyor. Okan Buruk’un öğrencileri, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde son iki haftaya lider girdi. Peki, Galatasaray Antalyaspor'u yenerse şampiyon mu olacak?

Trendyol Süper Lig’de lider durumda bulunan Galatasaray, sahasında Antalyaspor karşısında galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunuyor.

Geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, Antalyaspor karşısında kazanması durumunda üst üste 4, toplamda ise 26. Süper Lig şampiyonluğunu elde edecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki güçlü performansıyla zirvede. Galatasaray, ligde RAMS Park’ta oynadığı son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı.



GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Antalyaspor Maçı cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak kritik mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR İLK 11 MAÇ KADROSU

Galatasaray ilk 11 maç kadrosu: UUğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

İşte ilk 11 maç kadrosu!

Antalyaspor (muhtemel) 11: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Doğukan, Van de Streek

