Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında heyecan dorukta! Beşiktaş-Trabzonspor maç kadrosu muhtemel 11'ler şekillenmeye başlarken gözler derbideki eksik oyunculara çevrildi.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı’nda bu akşam karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önündeki son lig maçında galibiyet alarak sezonu moral üstünlüğüyle tamamlamak isterken, bordo-mavililer ise haftalardır süren galibiyet hasretine son vermenin peşinde olacak. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maç kadrosu belli oldu mu? Derbide kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI VE SAKAT?

Beşiktaş’ta sakatlıkları devam eden Kartal Kayra Yılmaz ile Milot Rashica forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

Bordo-mavililerde Stefan Savic, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kart cezaları bulunan Mustafa Eskihellaç ile Wagner Pina da Beşiktaş deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun, Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor Maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler derbiyi bu akşam şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele 9 Mayıs Cumartesi günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.

