Real Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 35'inci haftasında 10 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek. El Clasico öncesi konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasındaki kavga hakkında ilk defa konuştu. Kavgada Valverde'nin hastanelik olduğu ve kaşına dikiş atıldığı iddia edilmişti.

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, hafta içinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni'nin durumunu değerlendirdi. 43 yaşındaki çalıştırıcı, 2 oyuncunun kendisine karşı saygısızlığı olmadığını söyledi.

"ONLARI ATEŞE ATMAYACAĞIM"

Sporx'in aktardığına göre; Arbeloa, "Kulübün gösterdiği kararlılık ve şeffaflıktan dolayı gurur duyuyorum. Oyuncular kulüpten, taraftarlardan ve diğer oyunculardan özür dilediler. Onları ateşe atmayacağım. Bana Real Madrid oyuncusu olmanın ne anlama geldiğini gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Alvaro Arbeloa

"DAHA KÖTÜ DURUMLAR YAŞADIM"

Real Madrid'in İspanyol teknik direktörü, "Bana saygısızlık yaptıkları ya da özel hayatlarının, olmaması gereken davranışları yansıttığı iddiası tamamen yalan. Real Madrid soyunma odasında olanlar orada kalmalı. Bunlar olmaması gereken durumlar ama her zaman böyle şeyler olabiliyor. Bunun haklı olduğunu söylemiyorum ama neredeyse daha kötü durumlar yaşadım" dedi.

Federico Valverde - Aurelien Tchouameni

500'ER BİN EURO CEZA

Real Madrid, yaşanan kavganın ardından disiplin soruşturması başlatmış ve 2 futbolcuya 500'er bin euro para cezası vermişti.

Arbeloa, Tchouameni'nin Barcelona karşısında forma giyebileceğini söyledi. Çıkan kavgada başından yaralandığı belirtilen Valverde, kafa travması nedeniyle El Clasico'da forma giyemeyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası