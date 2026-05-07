Real Madrid'e bir Türk daha: Perez, Arda Güler'in takım arkadaşını istiyor
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, 2026-2027 sezonu için çok konuşulacak transferler yapmayı hedefliyor. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız geçen sezonu unutturmak isteyen Perez'in transfer listesinde A Milli Takım'ın genç yıldızı da bulunuyor.
- Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bu sezon beklentileri karşılayamayan takıma yeni isimler katmayı hedefliyor.
- Perez'in transfer listesinde Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız da bulunuyor.
- Genç oyuncu, bu sezon Juventus formasıyla 45 maçta 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.
- Transfer gerçekleşirse Kenan Yıldız, Real Madrid'de Arda Güler ile takım arkadaşı olacak.
Hem İspanya hem de Avrupa kupaları sahnesinde bu sezon beklentileri karşılayamayan Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, yeni sezon öncesi takıma yapacağı takviyelerle ses getirmeye hazırlanıyor. İspanyol futbol adamının transfer planlamasında, Türk Milli Takımı'nda top koşturan genç yıldız yer alıyor.
REAL MADRID'DE TÜRK DEVRİMİ
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Perez, Serie A devi Juventus'ta mücadele eden Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldı. Perez'in, çok beğendiği milli futbolcuya Real Madrid forması giydirebilmek için yazın harekete geçeceği aktarıldı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Kenan Yıldız, Arda Güler'le takım arkadaşı olacak.
45 MAÇTA 21 GOLE KATKI
Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki 10 numara, bu sezon Juventus formasıyla Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'nda 45 maç oynadı. Kenan Yıldız, sahada kaldığı 3523 dakikada 11 gol, 10 asistlik skor katkısı verdi.