Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, 2026-2027 sezonu için çok konuşulacak transferler yapmayı hedefliyor. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız geçen sezonu unutturmak isteyen Perez'in transfer listesinde A Milli Takım'ın genç yıldızı da bulunuyor.

Hem İspanya hem de Avrupa kupaları sahnesinde bu sezon beklentileri karşılayamayan Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, yeni sezon öncesi takıma yapacağı takviyelerle ses getirmeye hazırlanıyor. İspanyol futbol adamının transfer planlamasında, Türk Milli Takımı'nda top koşturan genç yıldız yer alıyor.

Florentino Perez'in Real Madrid'i, La Lig'da bitime 4 hafta kala lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde bulunuyor.

REAL MADRID'DE TÜRK DEVRİMİ

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Perez, Serie A devi Juventus'ta mücadele eden Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldı. Perez'in, çok beğendiği milli futbolcuya Real Madrid forması giydirebilmek için yazın harekete geçeceği aktarıldı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Kenan Yıldız, Arda Güler'le takım arkadaşı olacak.

Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

45 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki 10 numara, bu sezon Juventus formasıyla Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'nda 45 maç oynadı. Kenan Yıldız, sahada kaldığı 3523 dakikada 11 gol, 10 asistlik skor katkısı verdi.

