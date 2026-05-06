Osmaniye'de dört farklı ilçeye bağlı 11 köyde inşası süren AFAD köy evlerini hedef alan hırsızlık şebekesi, jandarma ekiplerinin (JASAT) titiz takibi sonucu çökertildi. Bölgedeki evlerden yaklaşık 11 milyon lira değerinde su saati ve çeşitli inşaat malzemeleri çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Çalınan malzemelerin bir kısmı hurdacılarda ve şüphelilerin evlerinde ele geçirilerek sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

