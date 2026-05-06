İyi Parti Turgutlu İlçe Başkanı Özgür Seyhan, parti içinde yaşanan gelişmeler ve teşkilatlara yönelik uygulamaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti Turgutlu İlçe Başkanı Özgür Seyhan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Seyhan, yaptığı yazılı açıklamada görev süresi boyunca teşkilat disiplinini, milletin değerlerini ve partinin saygınlığını ön planda tutarak siyaset yapmaya özen gösterdiğini belirtti.

PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELERİ SEBEP GÖSTERDİ

Son dönemde parti içerisinde yaşanan gelişmelerin bu anlayışla örtüşmediğini ifade eden Seyhan, Salihli İlçe Başkanı Osman Özen’in istifasının ardından ilçe yönetiminin görevden el çektirilmesi, İl Başkanı Yunus Koca ve yönetiminin görevden alınması ile Saruhanlı İlçe Başkanı Hüseyin Abacı ve yönetiminin görevden el çektirilmesi gibi süreçlerin teşkilatlarda seçilmiş iradeye saygı gösterilmediği yönünde ciddi bir kanaat oluşturduğunu belirtti.

PAYLAŞIMLARA TEPKİLİ!

Genel merkezin desteklediği il başkanına destek vermeyen ilçe başkanlarına yönelik baskı ve dışlayıcı tutumların mobing algısını artırdığını kaydeden Seyhan, bu durumun teşkilatlarda birlik ve beraberlik duygusunu zedelediğini ifade etti.

Bazı ilçe başkanlarının terörle ilişkilendirilen söylem ve içerikleri paylaşmasının ve buna karşı gerekli hassasiyetin gösterilmemesinin partinin itibarına zarar verdiğini belirten Seyhan, parti içi meselelerin sosyal medyada alenen paylaşılmasının da kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Seyhan, bu konuları ilgili mercilere ilettiğini ancak gerekli karşılığın verilmediğini üzülerek gördüğünü belirtti.

Her şart altında devletin ve milletin hassasiyetlerini koruduğunu, terör ve terörle iltisaklı hiçbir yaklaşımı kabul etmediğini vurgulayan Seyhan, parti disiplininin kişilere göre değil, ilkelere göre uygulanması gerektiğini ifade etti. Gelinen noktada savunduğu ilkeler ile mevcut uygulamalar arasındaki farkın açıldığını belirten Seyhan, "Gördüğüm lüzum üzerine İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu karar bir geri çekilme değil, bir ilke ve duruş beyanıdır" dedi.

Seyhan, birlikte görev yaptığı teşkilat mensuplarına, dava arkadaşlarına ve kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

