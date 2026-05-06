Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla dev kulüplerin radarına giren Uğurcan Çakır'a yeni sözleşme teklif edilecek ve maaşında artışa gidilecek.

Galatasaray, sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği milli file çekçisi Uğurcan Çakır'la sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor.

AYRILIĞA İZİN YOK

Sarı kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dev kulüplerin ilgisini çeken Uğurcan Çakır'ın ayrılığını izin çıkmadı.

DEV KULÜPLERİN TAKİBİNDE

Başarılı performansıyla ilk senesinde sarı kırmızılı camianın sevgisini kazanan Uğurcan'ın maaşı iyileştirilecek ve jübileye dek Galatasaray forması giymesi teklif edilecek. Bayern Münih ve Inter’in ilgisine rağmen Galatasaray yönetimi, ayrılığa kesinlikle izin vermeyecek.

TAM 11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sezon 37 maçta görev alan 30 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 40 gol görürken 11 maçta kalesini gole kapatmaya başardı.

