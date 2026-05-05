Christopher Nolan'ın merak edilen son filmi "The Odyssey"in yeni fragmanı yayınlandı. Yeni sahnelerin yer aldığı fragmanda Odysseus’un Tepegöz ile karşılaşması, devlerle savaş, yeni oyunculardan görüntüler yer aldı. İşte detaylar...

Universal Pictures, sinema dünyasının merakla beklediği, usta yönetmen Christopher Nolan imzalı "The Odyssey" filminden heyecan verici yeni bir fragman paylaştı.

Hem senaryosunu hem de yönetmenliğini Nolan’ın üstlendiği film, 17 Temmuz 2026 tarihinde IMAX formatıyla izleyiciyle buluşacak.

Homeros'un Odysseia destanından sinemaya uyarlanan yapım, İthaka Kralı Odisseus’un Truva Savaşı'nın ardından evine kavuşmak için çıktığı macera ve aksiyon dolu yolculuğu konu ediniyor.

Başrolünde "Odysseus" karakteriyle Matt Damon'ın yer aldığı filmde, Tom Holland ve Robert Pattinson dikkat çekiyor. Ayrıca kadroda ayrıca Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o ve Mia Goth gibi ünlü isimler bulunuyor.

Teknik ekipte ise Nolan’ın uzun süredir birlikte çalıştığı Oscar ödüllü isimler dikkat çekiyor: görüntü yönetmenliğini Hoyte van Hoytema, müzikleri Ludwig Göransson, kurguyu ise Jennifer Lame üstleniyor.

ODYSSEUS'UN GERÇEK HİKAYESİ

Homeros'un destanındaki hikaye kısaca şöyle:

Bir savaşın ardından, uzun ve yıkıcı bir yolculuğun içinde evine dönmeye çalışan bir adamın hikâyesi anlatılır. Bu adam Odysseus’tur.

Ardında bir eş ve bir oğul bırakmıştır. Geçirdiği her zorluğun ortasında aklında hep onlar vardır.

Hafızasında evi, yüzlerinde taşıdığı özlem ve ulaşmak istediği tek yer olarak Ithaca yaşamaktadır. Yol boyunca tek dileği, ne pahasına olursa olsun memleketine varabilmektir.

Ancak Odysseus’un yokluğunda İthaka’da bekleyen yalnızca hasret değildir. Hanesi efendisini beklerken, evinin içinde eşini kendilerine seçmeye çalışan çok sayıda talip toplanmıştır.

Her biri, Odysseus’un artık geri dönmeyeceğine inanmakta ve onun bıraktığı düzenin üzerine çökmeye hazırlanmaktadır. Buna karşılık Odysseus’un oğlu, babasının bir gün mutlaka geri döneceğine inanmaktadır.

Devlerle karşılaşma

Öte yandan Odysseus’un karşısında yalnızca zaman ve deniz yoktur. Bazı rakipleri, onun yanındaki herkesin ölmesini istemektedir.

Yolculuğu uzadıkça tehlike büyür, düşmanlar çoğalır ve eve dönüş ihtimali her geçen gün daha da zorlaşır.

Buna rağmen Odysseus kararlılığından hiçbir şey kaybetmez. Dünya değişmiş olsa da, kaderini kontrol edemeyeceği söylense de, o geri dönme iradesinden vazgeçmez. İnancı o kadar güçlüdür ki, herkese meydan okur.

Tepegöz

Bu uzun yolculuk sırasında karşısına çıkan en büyük sınavlardan biri, deniz tanrısı Poseidon’un oğlu olan Polyphemus ile yaşadığı karşılaşmadır.

TEPEGÖZ VE ODYSSEUS

Destanda Tepegöz (Polyphemus) ile Odysseus'un karşılaşması şu şekilde anlatılır:

Odyssey’in en unutulmaz bölümlerinden birinde, Polyphemus ile Odysseus karşı karşıya gelir. Yunan mitolojisinde Polyphemus, Kiklop (Tepegöz) ırkına mensup bir devdir.

Sicilya civarındaki bir adada koyunları ve keçileriyle mağarasında yaşar; süt sağıp peynir yapar. Ancak ne kanun tanır ne de antik Yunan dünyasının kutsal saydığı misafirperverlik anlayışını bilir. Sert, vahşidir, insan eti yer.

Truva atı

Savaş dönüşü yolculuğunu sürdüren Odysseus ile adamları, erzak bulmak amacıyla Polyphemus’un mağarasına girer.

Tepegöz geri döndüğünde mağaranın girişini devasa bir kaya ile kapatır ve onları içeride hapseder.

Odysseus, misafirlik hakkına sığınarak kendilerini korumaya çalışsa da Polyphemus tanrılardan korkmadığını söyleyerek adamlarından ikisini oracıkta yer.

Devlerle savaş

Doğrudan saldırının imkânsız olduğunu anlayan Odysseus, mağaranın ağzındaki kayayı tek başına kaldıramayacaklarını fark eder ve kurnazlığa başvurur.

Yanında getirdiği sert şarabı deve içirir. Polyphemus sarhoş olup adını sorduğunda, Odysseus kendisini “Hiç kimse” diye tanıtır.

Dev sızınca Odysseus ile adamları, ateşte kızdırdıkları sivri bir zeytin dalını Polyphemus’un tek gözüne saplar.

Acıyla bağıran dev, yardım için diğer tepegözleri çağırır. Ancak “Beni 'Hiç Kimse' öldürüyor” diye bağırınca, diğerleri bunun ilahi bir bela olduğunu sanarak yardıma gelmez.

Sabah olduğunda Polyphemus mağaranın ağzında beklerken, Odysseus ve adamları koyunların karınlarına tutunarak sessizce dışarı sızar. Böylece devin elinden kurtulmayı başarırlar. Bu, Odysseus’un yalnızca gücüyle değil, aklı ve kurnazlığıyla da hayatta kaldığını gösteren en çarpıcı anlardan biri olur.

