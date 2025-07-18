‘The Odyssey’ için sinemada bir ilk! Nolan filminin biletleri bir yıl önceden satışta

İngiliz yönetmen Christopher Nolan’ın Homeros’un Odysseia destanından sinemaya adapte ettiği son filmi “The Odyssey”nin 17 Temmuz 2026’da ABD’de gösterime girmesi planlanıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Fragman afişi dün paylaşılan filmin 70mm IMAX biletleri ise bir yıl önceden ABD’de satışa sunulmaya başladı. Böylece ilk defa bir filmin biletleri 356 gün öncesinden satışa çıkmış oldu ve Nolan şimdiden tarihe geçti. Net bütçesi 250 milyon dolar olan “The Odyssey”nin yönetmen Nolan’ın kariyerindeki en pahalı filmi olması bekleniyor.

Eserin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron ve Jon Bernthal gibi isimler yer alıyor. Öte yandan Nolan’ın hikâyesi Anadolu’da geçen filmini Türkiye’de çekmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teşebbüsleri olmuş, yönetmenin Ordu’daki Yason Burnu’nda set kuracağı iddia edilmişti. Ancak bu durum gerçekleşmedi.