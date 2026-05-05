A101’in merakla beklenen 7 Mayıs Perşembe aktüel kataloğu yayımlandı. Yeni haftada raflarda yer alacak ürünler arasında özellikle Anneler Günü’ne özel seçenekler dikkat çekerken, geniş ürün yelpazesi alışveriş planlarını yeniden şekillendirdi.
Onvo 65 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV, Dikiş Makinesi, Stantlı Mikser, Hareketli Akıllı Led Ekran, Multi Blender Seti, Doğrayıcı, Cam Ankastre Set, 125 cc Maxi Scooter ve daha birçok ürün raflara geliyor.
Onvo 65" Frameless 4K Ultra HD QLED Google Tv 26.999 TL
HI-LEVEL 55' Frameless UHD QLED WebOS Tv 18.499 TL
Falcon 55' UHD Smart Google Tv 21.999 TL
Onvo 55' Frameless 4K Ultra HD QLED Tv 18.999 TL
Falcon 32' FHD QLED Tv 8.999 TL
Nordmende 50' 4K Whale Tv 15.999 TL
TCL Onetouch Cep Telefonu 1.599 TL
Piranha 9989 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL
Piranha 9990 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 699 TL
SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL
Flavel FLV105 B Ocak 3.499 TL
Flavel FLV 305 B Turbo Cam Fırın 15.999 TL
English Home DGR 3000 Doğrayıcı 1.199 TL
English Home Tost Makinesi 2.299 TL
Pierre Cardin Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Homend Royaltea 1769H Çay Makinesi 2.599 TL
Kiwi KCC 4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 5.799 TL
Kiwi KMX 3638 Standlı Mikser 2.999 TL
Pierre Cardin İkisi Bir Arada Saç Maşası ve Düzleştirici 999 TL
Philips FC9330/07 Toz Torbasız Süpürge 6.499 TL
Philips DST7040/80 Buharlı Ütü 3.299 TL
Philips XC6450/10 Şarjlı Dik Süpürge 11.949 TL
Onvo OVDS501 XPLUS Dikey Şarjlı Süpürge 4.499 TL
ReVolt RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL
APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
APEC APT4 Üç Tekerlekli Moped 49.990 TL
Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 1.199 TL
Minderli Oturma Grubu Seti 4.250 TL
Katlanır Sehpa 569 TL
İzotermik Piknik Çantası 349 TL
A101 ANNELER GÜNÜ ÖZEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 69,50 TL
Kapaklı Şişe 119 TL
Kulplu Bardak 49,50 TL
Round Desenli Saklama Kabı 79,50 TL
Round Desenli Saklama Kabı 109 TL
Round Saklama Kabı 119 TL
Ayaklı Sunum Bardağı 44,50 TL
Desenli Saklama Kabı 49,50 TL
Desenli Dondurma Tatlı Kasesi 49,50 TL
Boyalı Meşrubat Bardağı 49,50 TL
Boyalı Kase 39,50 TL
Cleo Boyalı Kase 64,50 TL
Cleo Boyalı Kase 69,50 TL
Kadın Takı Çeşitleri 99,50 TL
Kanvas Polo Çanta 499 TL
Soft Kaymaz Halı 120x180 cm 799 TL
Soft Kaymaz Yolluk 80x300 cm 849 TL
Soft Kaymaz Yolluk 80x150 cm 449 TL
Kilim 120x180 cm 349 TL
Pamuklu Pike 399 TL
Ayak Havlusu 89,50 TL
Sofra Bezi 69,50 TL
Ekose Masa Örtüsü 89,50 TL
Bambulu Yüz Havlusu 109 TL
Bambu El Havlusu 59,50 TL
Bambu Banyo Havlu Seti 199 TL
Makyaj Masası Seti 7.499 TL
7 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
Dolu 12V Kumandalı Akülü Araba 8.199 TL
26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 6.499 TL
Oyuncak Işıklı Jet Süpürge 329 TL
Gofrik Antep Fıstıklı Küp Gofret 140 g 175 TL
Glutensiz Fabrika Basmati Pirinç Patlağı 41 TL
Pronot Glutensiz Mini Kek 79 TL
Glutensiz Damalı Kurabiye 85 TL
Eti Kurabiye Mini 150 g 39,50 TL
Lor Peyniri 1KG 79,50 TL
Yarım Yağlı Yoğurt 1,5 KG 99,50 TL
Şampiyon Kuzu Kokoreç 150 g 229 TL