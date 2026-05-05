A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Mayıs listesiyle güncellendi. A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta teknoloji ürünlerinden mutfak eşyalarına, tekstilden gıdaya kadar birçok seçenek yer alıyor. Özellikle Anneler Günü'ne özel hediyeler kontrol ediliyor. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

A101’in merakla beklenen 7 Mayıs Perşembe aktüel kataloğu yayımlandı. Yeni haftada raflarda yer alacak ürünler arasında özellikle Anneler Günü’ne özel seçenekler dikkat çekerken, geniş ürün yelpazesi alışveriş planlarını yeniden şekillendirdi.

Onvo 65 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV, Dikiş Makinesi, Stantlı Mikser, Hareketli Akıllı Led Ekran, Multi Blender Seti, Doğrayıcı, Cam Ankastre Set, 125 cc Maxi Scooter ve daha birçok ürün raflara geliyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU GÜNCELLENDİ

Onvo 65" Frameless 4K Ultra HD QLED Google Tv 26.999 TL

HI-LEVEL 55' Frameless UHD QLED WebOS Tv 18.499 TL

Falcon 55' UHD Smart Google Tv 21.999 TL

Onvo 55' Frameless 4K Ultra HD QLED Tv 18.999 TL

Falcon 32' FHD QLED Tv 8.999 TL

Nordmende 50' 4K Whale Tv 15.999 TL

TCL Onetouch Cep Telefonu 1.599 TL

Piranha 9989 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL

Piranha 9990 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 699 TL

SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL

Flavel FLV105 B Ocak 3.499 TL

Flavel FLV 305 B Turbo Cam Fırın 15.999 TL

English Home DGR 3000 Doğrayıcı 1.199 TL

English Home Tost Makinesi 2.299 TL

Pierre Cardin Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Homend Royaltea 1769H Çay Makinesi 2.599 TL

Kiwi KCC 4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi 5.799 TL

Kiwi KMX 3638 Standlı Mikser 2.999 TL

Pierre Cardin İkisi Bir Arada Saç Maşası ve Düzleştirici 999 TL

Philips FC9330/07 Toz Torbasız Süpürge 6.499 TL

Philips DST7040/80 Buharlı Ütü 3.299 TL

Philips XC6450/10 Şarjlı Dik Süpürge 11.949 TL

Onvo OVDS501 XPLUS Dikey Şarjlı Süpürge 4.499 TL

ReVolt RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL

APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

APEC APT4 Üç Tekerlekli Moped 49.990 TL

Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 1.199 TL

Minderli Oturma Grubu Seti 4.250 TL

Katlanır Sehpa 569 TL

İzotermik Piknik Çantası 349 TL

A101 ANNELER GÜNÜ ÖZEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 69,50 TL

Kapaklı Şişe 119 TL

Kulplu Bardak 49,50 TL

Round Desenli Saklama Kabı 79,50 TL

Round Desenli Saklama Kabı 109 TL

Round Saklama Kabı 119 TL

Ayaklı Sunum Bardağı 44,50 TL

Desenli Saklama Kabı 49,50 TL

Desenli Dondurma Tatlı Kasesi 49,50 TL

Boyalı Meşrubat Bardağı 49,50 TL

Boyalı Kase 39,50 TL

Cleo Boyalı Kase 64,50 TL

Cleo Boyalı Kase 69,50 TL

Kadın Takı Çeşitleri 99,50 TL

Kanvas Polo Çanta 499 TL

Soft Kaymaz Halı 120x180 cm 799 TL

Soft Kaymaz Yolluk 80x300 cm 849 TL

Soft Kaymaz Yolluk 80x150 cm 449 TL

Kilim 120x180 cm 349 TL

Pamuklu Pike 399 TL

Ayak Havlusu 89,50 TL

Sofra Bezi 69,50 TL

Ekose Masa Örtüsü 89,50 TL

Bambulu Yüz Havlusu 109 TL

Bambu El Havlusu 59,50 TL

Bambu Banyo Havlu Seti 199 TL

Makyaj Masası Seti 7.499 TL

7 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Dolu 12V Kumandalı Akülü Araba 8.199 TL

26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 6.499 TL

Oyuncak Işıklı Jet Süpürge 329 TL

Gofrik Antep Fıstıklı Küp Gofret 140 g 175 TL

Glutensiz Fabrika Basmati Pirinç Patlağı 41 TL

Pronot Glutensiz Mini Kek 79 TL

Glutensiz Damalı Kurabiye 85 TL

Eti Kurabiye Mini 150 g 39,50 TL

Lor Peyniri 1KG 79,50 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 1,5 KG 99,50 TL

Şampiyon Kuzu Kokoreç 150 g 229 TL

