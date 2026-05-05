Yalova’da silahlı saldırıya uğrayan lunapark işletmecisi hastaneye kaldırıldı. 3 yerinden vurulan şahıs, ağabeyinin kendisinden 30 milyon lira haraç istediğini ve kendisini vurdurduğunu iddia etti.

2 Mayıs'ta Yalova sahilinde bulunan 46 yaşındaki lunapark işletmecisi Ali Altınbaş otomobiliyle yolda ilerlerken yolun çöp kovalarıyla kapandığını fark etti.

Lunaparkta işletmecisine silahlı saldırı! 30 milyon liralık haraç iddiası: Seni vurdurtacağım dedi

30 MİLYONLUK HARAÇ İDDİASI

25 yaşlarındaki bir şüpheli, yolu açmak için aracından inen Altıntaş’a 9 el ateş etti. Kurşunlardan 3’ü Ali Altınbaş’a isabet etti. Şüpheli daha sonra bölgeden koşarak uzaklaştı. Eli, sağ ve sol bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Altınbaş, tedavi altına alındı. Altınbaş bir süredir ağabeyi M.A.’nın lunaparktan haraç aldığını iddia etti. Ağabeyinin son olarak 30 milyon haraç istediğini belirten Altıntaş, haracı vermediği için vurulduğunu iddia etti.

Lunaparkta işletmecisine silahlı saldırı! 30 milyon liralık haraç iddiası: Seni vurdurtacağım dedi

“YİNE BİZİ TEHDİT ETTİLER”

Ağabeyi M.A.’nın 2020’de hapisten çıktığını belirten Altınbaş, şunları söyledi:

Hapishaneden çıktıktan sonra kendisine biz bir sermaye verdik, iş kursun diye. Daha sonrasında bu hapis yattığını, işte 'Ben cezaevinde yattığımdan dolayı sen her şeyi bana borçlusun' diyerekten kendisinin kabadayı olduğunu ve bize devamlı bu lunaparktan para vermemiz, haraç vermemiz gerektiğini söyledi. Biz kendisine birkaç defa böyle verdik. Sonra baskıyla bizden bunları almaya, yaptırmaya çalıştı. En son cezaevi arkadaşlarıyla birlikte ihalemize dosya aldırmak suretiyle yine bizi tehdit ettiler.

Lunaparkta işletmecisine silahlı saldırı! 30 milyon liralık haraç iddiası: Seni vurdurtacağım dedi

"SENİ VURDURTACAĞIM DEDİ"

Altınbaş, olaydan 1 hafta önce de kendisine silah çekildiği ifade ederek “Maksat bizi bir tuzağa düşürmekti. Daha sonra bunda da başarılı olamayınca 'Yurt dışına gidiyorum ama bak oradan seni öldürteceğim, vurdurtacağım' dedi. Daha sonra da bizi vurdurttu. Tetikçiler bizi Yalova'da şehrin merkezinde vurdular. Oradan nasıl kaçtılar onu da tam bilmiyorum. Biz zaten daha önce vurulacağımızı emniyete bildirdik” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası