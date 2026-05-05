Kadrosu büyük oranda değişen Kızılcık Şerbeti’nde dikkat çeken bir ayrılık yaşanacak. Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen’in projeye ikinci kez veda edecek. Şimdiden Çimen karakterine hayat verecek yeni isim merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde yeni Çimen kim olacak?

Kızılcık Şerbeti dizisi 4. sezonunu 138. bölümüyle kapatıyor. Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi yine bol aksiyonlu bir sezon finaliyle seyirci karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Çimen’e hayat veren Selin Türkmen sezon finalinde ekibe veda edecek.

SELİN TÜRKMEN YERİNE YENİ İSİM ARANIYOR

Daha önce de kendi isteğiyle diziden ayrılıp daha sonra kadroya yeniden dönen Selin Türkmen, bir kez daha ekibe veda edecek. Türkmen’in yerine yine Çimen karakterine hayat verecek başka bir oyuncu aranıyor. Beşinci sezonda “Çimen” rolüne seçilecek yeni oyuncu hayat verecek. Kaza sahnesiyle tansiyonun artacağı diziye 3 oyuncunun veda edeceği öğrenildi.

SELİN TÜRKMEN KİMDİR?

Çimen karakteriyle dikkat çeken Selin Türkmen, 2000 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Hukuk fakültesi mezunu olan genç oyuncu, Sen Çal Kapımı dizisiyle televizyon dünyasına adım atmıştır. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Çimen rolüyle daha geniş kitlelerce tanınmış ve beğeni toplamıştır.

Türkmen, aynı zamanda tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Selin Türkmen, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da oyunculuk yapmıştır. Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol almış ve bazılarını yönetmiştir.

