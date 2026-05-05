Beşiktaş-Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir araştırılıyor. Türkiye Kupası yarı final karşılaşması öncesinde gündeme gelen maçın şifresiz yayın bilgileri netleşti. Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşma öncesinde, müsabakanın şifresiz yayın bilgileri ve detayları merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. ATV’nin geniş yayın ağı sayesinde karşılaşma televizyonun yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek. Yayıncı kuruluşun resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de canlı izleme seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Konyaspor maçı şifresiz olarak ATV üzerinden izlenebilecek. Ulusal yayın yapan kanal, Türksat uydusu ve karasal yayın aracılığıyla herhangi bir abonelik gerektirmeden erişim sağlıyor.

Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak. Aydın'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Özer Özden eşlik edecek.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak yarı final karşılaşması 20.30’da başlayacak. Mücadele İstanbul’da bulunan Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak ve tek maç eleme sistemiyle finale çıkacak takım belirlenecek.

Bu önemli mücadelede kazanan taraf doğrudan finale yükselecek. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik olması halinde uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla finale çıkan ekip belli olacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Amir, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Oh.

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

