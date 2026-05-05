İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş-Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor arasında bu akşam Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşmanın VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) belli oldu.
Özetle DinleBeşiktaş-Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
Kaydet
Spor az önce
Beşiktaş ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
- Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
- Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcı hakemler Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy olacak. Dördüncü hakem olarak Reşat Onur Coşkunses görev yapacak.
- VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak.
- AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Özer Özden eşlik edecek.
0:00 0:00
1x
Beşiktaş ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.
Cihan Aydın, söz konusu karşılaşmada VAR koltuğunda oturacak. Aydın’a, AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Özer Özden eşlik edecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR