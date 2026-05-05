Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor arasında bu akşam Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşmanın VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) belli oldu.

Beşiktaş ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Cihan Aydın, söz konusu karşılaşmada VAR koltuğunda oturacak. Aydın’a, AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Özer Özden eşlik edecek.

