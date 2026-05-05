16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Pakistan’ın Karaçi kentinde sıcaklık dün 44,1 dereceye çıkarak, 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hafta sonundan bu yana süren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle kent genelinde en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Yardım kuruluşları Edhi Vakfı ve Chhipa Refah Derneği, ölenlerin çoğunun kentin farklı bölgelerinde bulunduğunu ve bir kısmının kimliğinin hala belirlenemediğini bildirdi.

Kentte yaşayanlar, aşırı sıcaklarla başa çıkmak için çeşitli yöntemlere başvurdu. Kameralara yansıyan görüntülerde, insanların üzerlerine su dökerek serinlemeye çalıştıkları, soğuk içecekler tükettikleri ve yakınlardaki nehirlerde kısa süreli yüzdükleri görüldü.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), eyaletteki diğer bazı şehirlerde de sıcaklıkların 44 derecenin üzerinde seyrettiğini bildirdi. Buna karşılık Ulusal Sağlık Enstitüsü, insanların gereksiz yere dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri yönünde uyarı yayımladı.

