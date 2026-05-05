Rize'nin İkizdere ilçesindeki Cimil Vadisi'nde derenin üzerine inşa edilen bir köprünün girişine yerleştirilen demir kapı görenleri hayrete düşürdü. Bölgeyi gezmeye giden Şeyma San isimli vatandaşın şaşkınlığını gizleyemeyerek "Sadece Rize'de olan şeyi göstereceğim size" notuyla cep telefonuyla kaydettiği o ilginç manzara, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Karadeniz'in eşsiz doğasıyla birleşen ve adeta Karadeniz fıkralarını aratmayan bu ezber bozan görüntü, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

