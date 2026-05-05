İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavı(final) sınav merkezi tercih işlemleri başladı. Sınav merkezi tercih işlemleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, AUZEF bitirme sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 2025-2026 akademik yılına ilişkin sınav takvimi doğrultusunda bahar dönemi bitirme (final) sınavları için süreç devam ediyor. Haziran ayında yapılacak sınavlar öncesinde öğrencilerin sınav merkezi tercihlerini belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

BİTİRME SINAVLARI HAZİRAN’DA

Takvime göre AUZEF bahar dönemi bitirme sınavları 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bütünleme (telafi) sınavları ise 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde uygulanacak.

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ BAŞLADI

Üniversite tarafından yapılan duyuruya göre, final sınavlarına katılacak öğrenciler için sınav merkezi tercih işlemleri başladı. Öğrenciler, tercihlerini 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar sınav sistemi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla yapabilecek.

SON TARİH DUYURUSU

Yetkililer, 10 Mayıs 2026 saat 23.59’dan sonra yapılacak sınav merkezi değişiklik taleplerinin dikkate alınmayacağını hatırlatarak öğrencilerin işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

