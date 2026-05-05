Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix sonrası hakem kararlarının geç açıklanması tartışma çıkardı. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), bu sezon itibarıyla "hızlı karar yerine yarış sonrası detaylı inceleme" tercihiyle dikkat çekiyor.

Formula 1’de Miami Grand Prix'si sonrası sonuçlar kadar hakem kararlarının açıklanma süresi gündem oldu. FIA tarafından yürütülen incelemeler sonucu Max Verstappen, Charles Leclerc ve George Russell ile ilgili kararlar yarışın ardından saatler sonra açıklandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; sonuçların geç açıklanması eleştirilse de; bu durum bir hata değil, sezon başında alınan kararın sonucu. Formula 1'de bu sezon itibarıyla şüpheli pozisyonlarda anlık karar vermek yerine yarış sonrası detaylı inceleme yapılması benimsendi.

Hakemler yarış sırasında görülmeyen kamera açılarını, ek görüntüleri ve telsiz kayıtlarını inceliyor. Gerekli durumlarda pilotların ifadesi alınıyor. Bu sistemle eksik veriyle karar alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

VERSTAPPEN ÖRNEĞİ

Miami’deki Max Verstappen olayında yarış anındaki görüntüler ihlali net göstermedi. Ancak yarış sonrası elde edilen veriler ihlali ortaya koydu ve ceza bu doğrultuda verildi.

