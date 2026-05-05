TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Teknokent’te kurulan SPACROL, Türkiye’nin ilk yerli uydu yönelim simülatörü SACSTOR’u SAHA 2026’da görücüye çıkardı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ UYDU SİMÜLATÖRÜ

SPACROL Kurucusu Mustafa Atakan Afşar, SACSTOR’un temel işlevinin uyduların uzay boşluğundaki yönelim hareketlerini yeryüzünde simüle etmek olduğuna değindi.

Gelişmiş dengeleme mekanizmaları ve küresel hava yatağı teknolojisi sayesinde cihaz, uyduların yerçekimi etkisinden bağımsız bir şekilde havada asılı kalmasını sağlıyor. Böylece uydular, uzay şartlarına benzer bir ortamda yaw, pitch ve roll olarak adlandırılan üç eksen etrafında serbestçe dönerek test edilebiliyor. Simülasyon yeteneği, özellikle yeni nesil girişimlerin yönelim kontrol sistemlerini uzaya göndermeden önce Dünya üzerinde doğrulamalarına imkan tanıyarak AR-GE maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.

Uydu, roket ve İHA gibi karmaşık sistemler için yüksek hassasiyetli ağırlık merkezi belirleme işlemlerinde de etkin şekilde kullanıma uygun platform; 3 eksen etrafındaki dönüş kabiliyeti ile Küp Uyduların entegre edilmesine imkan sağlamaktadır. SACSTOR ile Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığı sona ererken, kritik alt bileşen Ar-Ge çalışmaları TÜBİTAK destekleriyle devam etmektedir.

SADECE UYDU DEĞİL, ROKET VE İHA'LAR İÇİN DE KRİTİK ÇÖZÜM

SACSTOR’un kullanım alanı sadece küp uydularla sınırlı kalmıyor. Cihaz aynı zamanda roket ve insansız hava araçları gibi karmaşık elektromekanik sistemlerin ağırlık merkezlerinin milimetrik hassasiyetle belirlenmesi için de etkin bir altyapı sunuyor. Roket ve İHA gibi yüksek hızlarda stabilite gerektiren sistemlerde ağırlık merkezinin doğru tayin edilmesi kritik bir önem taşıdığı için SACSTOR, savunma ve havacılık sanayisi için çok amaçlı bir test istasyonu görevi görüyor. Cihaz, 3U ve 6U boyutundaki küp uyduların sisteme doğrudan entegre edilmesine imkan tanıyan yapısıyla esnek bir kullanım alanı sağlıyor.

ULAŞILABİLİR UZAY EKOSİSTEMİ VE YERLİLEŞME HEDEFİ

Türkiye’nin ulaşılabilir uzay ekosistemine katkı sağlamayı en temel vizyonu olarak belirleyen SPACROL, SACSTOR ile bu alandaki ilk yerli ürünü geliştirmenin gururunu yaşıyor. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay’ın küp uydu yol haritasına uyumlu bir altyapı geliştirdiklerini ifade eden Afşar, sadece simülasyon cihazlarıyla yetinmeyip sensör ve eyleyici gibi kritik teknolojileri de Türkiye’ye kazandırmak için AR-GE çalışmalarına devam ettiklerini paylaştı.

Akademik bilgi birikimini sanayi tecrübesiyle birleştiren firma, yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyacı da gözeterek hem özel sektör hem de akademik alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası