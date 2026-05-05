İçişleri ve Adalet bakanlıkları harekete geçti! 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' kuruluyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çiftçi, "İnternet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendirecek 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' projemizi ele aldık" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün makamında Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Bakan Çiftçi, ziyaretin ardından NSosyal hesabından Adalet Bakanı Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'nda yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE MERKEZİ KURULACAK
Çiftçi, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile bir araya gelerek, internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendirecek 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' projemizi ele aldık." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda her türlü suç unsuruna karşı kurumlar arasındaki işbirliğini daha da ileriye taşıdıklarını belirten Çiftçi, dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı hukuki, idari ve teknik tüm imkanları seferber ederek mücadeleyi aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.